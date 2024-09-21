BirGün Pazar'da bu hafta: “BOP: İşgal, iç savaş ve darbelerle 23 yıl”

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. “BOP: İşgal, iç savaş ve darbelerle 23 yıl” dosyasının işlendiği bu sayıya katkı verenler arasında, Yol Politika Kolektifi: - ABD’nin Ortadoğu’ya müdahalesi -Ekoloji mücadelesi ve toplumsallaşma, Arzu Erkan, Yankı Yazgan, Ece Vitrinel, Zeynep Alpaslan, Oğuz Oyan, Haydar Ergülen, Ali Yıldız, Yusuf Tuna Koç, Esra Işık, Ümit Alp, Nur Neşe Karahan, Zeki Karataş, Osman Şakar, Süheyla Doğan, Feridun Metin bulunuyor.