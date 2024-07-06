BirGün Pazar'da bu hafta: “Cehennemin sebebi BOP Eş Başkanı’dır”

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. “Cehennemin sebebi BOP Eş Başkanı’dır” dosyasının işlendiği bu sayıya katkı verenler arasında Şükrü Erbaş, Güray Öz, Yol Politika Kolektifi: -Hatırlatmalar: Suriye’yi BOP mahvetti -Suriye’den Türkiye’ye bu cehennemi siz yarattınız -Linç karanlığında göçmen krizi ve sol, Haydar Ergülen, Hamide Rencüzoğulları, Doğu Eroğlu, Didem Danış, Aziz Konukman, Mustafa Sönmez, Özgün E. Bulut, Tuna Yüksel, Işıl Çalışkan, Ece Vitrinel bulunuyor.