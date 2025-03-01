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BirGün Pazar'da bu hafta: “Demokrasinin tek yolu ‘tek adam’la mücadele”

BirGün Pazar
  • 01.03.2025 19:03
  • Giriş: 01.03.2025 19:03
  • Güncelleme: 01.03.2025 19:05
BirGün Pazar'da bu hafta: “Demokrasinin tek yolu ‘tek adam’la mücadele”
BirGün

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. “Demokrasinin tek yolu
‘tek adam’la mücadele” manşetiyle çıkan Pazar gazetesinde bu hafta, Yol Politika Kolektifi: -Amerika, BOP ve tek adamlık -Tek yol tek adam rejiminden kurtulmak -Unutumasınlar diye: Kürşat Timuroğlu, Cengiz Bozkurt, Erdal Erzincan, Güray Öz, Haydar Ergülen, Oğuz Yarlıgaş, Ali Faik Demir, Gencay Sözüdoğru, Tuana Bıldırcın, Emine Nur Ünsal, Nazlıcan Gökoğlu ve Mesut Kaan bulunuyor.

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