BirGün Pazar'da bu hafta: “Demokrasinin tek yolu ‘tek adam’la mücadele”

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. “Demokrasinin tek yolu

‘tek adam’la mücadele” manşetiyle çıkan Pazar gazetesinde bu hafta, Yol Politika Kolektifi: -Amerika, BOP ve tek adamlık -Tek yol tek adam rejiminden kurtulmak -Unutumasınlar diye: Kürşat Timuroğlu, Cengiz Bozkurt, Erdal Erzincan, Güray Öz, Haydar Ergülen, Oğuz Yarlıgaş, Ali Faik Demir, Gencay Sözüdoğru, Tuana Bıldırcın, Emine Nur Ünsal, Nazlıcan Gökoğlu ve Mesut Kaan bulunuyor.