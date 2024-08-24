BirGün Pazar'da bu hafta: "Deneyimler ve sorunlar"

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde.

“Deneyimler ve sorunlar” dosyasının işlendiği bu sayıya katkı verenler arasında, Yol Politika Kolektifi: -Hatırlatmalar: Köylü mücadeleleri -Rejime karşı mücadele: Deneyimler ve sorunlar, İlhan Cihaner, Selin Pelek, Selin Nakipoğlu, Hayri Kozanoğlu, Oğuz Oyan, Zafer Köse, Haydar Ergülen, Etki Can Bolatcan, Gül Yaşartürk, Anıl Güngör, Tuna Yüksel bulunuyor.

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