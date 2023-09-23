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BirGün Pazar'da bu hafta: "Düzen siyaseti çıkmaza girdi..."

BirGün Pazar
  • 23.09.2023 20:57
  • Giriş: 23.09.2023 20:57
  • Güncelleme: 23.09.2023 21:03
Kaynak: Haber Merkezi
BirGün Pazar'da bu hafta: "Düzen siyaseti çıkmaza girdi..."

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde.

Seçimlerin ardından geçen sürede muhalefetin geldiği halin işlendiği bu haftaki BirGün Pazar’a katkı verenler arasında Ercan Kesal, Önder İşleyen, Şükrü Erbaş, Arzu Erkan, Ali Ekber Yıldırım, Aslı Aydın, İlda Alçay Sepetoğlu, Özcan Çetin - Necati Kalafat, Şermin Külahoğlu, Erendiz Atasü, Mustafa Kemal Erdemol, Haydar Ergülen, Murat Tırpan, Emine Uçar İlbuğa, Tuna Yüksel bulunuyor.

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