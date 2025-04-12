BirGün Pazar'da bu hafta: “Gençliğin 60 yıllık mücadelesi: Bağımsızlık ve demokrasi”

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. “Gençliğin 60 yıllık mücadelesi: Bağımsızlık ve demokrasi” manşetiyle çıkan Pazar gazetesinde bu hafta, Politika Kolektifi: Bağımsızlık mücadelesinin tarihi, Amerika ve cuntalarla el ele yükselen siyasal İslam, Önder İşleyen, İlkay Akkaya, Serkan Taşkent, WSWS’den bir güncel çeviri, Haydar Ergülen, Semih İdiz, Aydın Selcen, Emine Uçar İlbuğa bulunuyor.