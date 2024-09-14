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BirGün Pazar'da bu hafta: “Güçlü bir alternatif için Direnişler ve ötesi”

BirGün Pazar
  • 14.09.2024 19:06
  • Giriş: 14.09.2024 19:06
  • Güncelleme: 14.09.2024 19:09
BirGün Pazar'da bu hafta: “Güçlü bir alternatif için Direnişler ve ötesi”
BirGün

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. “Güçlü bir alternatif için Direnişler ve ötesi” dosyasının işlendiği bu sayıya katkı verenler arasında, Yol Politika Kolektifi: -Güçlü bir alternatif için Direnişler ve ötesi -Direniş, emekliler ve mücadelede birlik -Demokrasi feda edildi: Fransa’da solu seçmek yasak -Narin’in ardından: Türkiye’de tarikat gerçeği, Deniz Yüce Başarır, Emine Uçar İlbuğa, İbrahim Karaoğlu, Güray Öz, Haydar Ergülen, Etki Can Bolatcan bulunuyor.

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