BirGün Pazar'da bu hafta: “Köhnemiş, tükenmişlerin ümmetçilik ayarı tutmaz”

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. “Köhnemiş, tükenmişlerin ümmetçilik ayarı tutmaz” manşetiyle çıkan Pazar gazetesinde bu hafta, Politika Kolektifi: -Eskimiş ve ölüme mahkûm ümmetçilik ayarı tutmaz -Bir AKP geleneği: sınav çalmak, Korkut Boratav, Hamide Rencüzoğulları, Hediye Levent, Selin Pelek, Metin Özuğurlu, Haydar Ergülen, Lamia Pekzeren, Ece Vitrinel, Muhammed İkbal Dursun bulunuyor.