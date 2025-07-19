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BirGün Pazar'da bu hafta: “Köhnemiş, tükenmişlerin ümmetçilik ayarı tutmaz”

BirGün Pazar
  • 19.07.2025 18:45
  • Giriş: 19.07.2025 18:45
  • Güncelleme: 19.07.2025 18:48
BirGün Pazar'da bu hafta: “Köhnemiş, tükenmişlerin ümmetçilik ayarı tutmaz”

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. “Köhnemiş, tükenmişlerin ümmetçilik ayarı tutmaz” manşetiyle çıkan Pazar gazetesinde bu hafta, Politika Kolektifi: -Eskimiş ve ölüme mahkûm ümmetçilik ayarı tutmaz -Bir AKP geleneği: sınav çalmak, Korkut Boratav, Hamide Rencüzoğulları, Hediye Levent, Selin Pelek, Metin Özuğurlu, Haydar Ergülen, Lamia Pekzeren, Ece Vitrinel, Muhammed İkbal Dursun bulunuyor.

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