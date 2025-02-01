BirGün Pazar'da bu hafta: "Korku duvarları da yıkılır en zorba rejim de yenilir"

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. “Korku duvarları da yıkılır en zorba rejim de yenilir” manşetiyle çıkan Pazar gazetesinde bu hafta, Yol Politika Kolektifi: -Korku duvarları da yıkılır en zorba rejim de yenilir -Mayıs 23 seçimlerinden bugüne dersler ve başarı yolları, Cengiz Bozkurt, Ece Doğru- Ekrem Deveci-Can Çiçek, Serbay Mansuroğlu, Selin Nakıpoğlu, Merdan Yanardağ, Ufuk Beydemir, Ece Vitrinel, Haluk Levent, Haydar Ergülen, Güray Öz, Anıl Boydağ bulunuyor.