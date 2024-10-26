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BirGün Pazar'da bu hafta: “Kötülük iktidarının ömrünü uzatmayın”

Güncel
  • 26.10.2024 19:17
  • Giriş: 26.10.2024 19:17
  • Güncelleme: 26.10.2024 19:19
BirGün Pazar'da bu hafta: “Kötülük iktidarının ömrünü uzatmayın”
BirGün

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. “Kötülük iktidarının ömrünü uzatmayın” dosyasının işlendiği bu sayıya katkı verenler arasında, Yol Politika Kolektifi: -Kötülük iktidarının ömrünü uzatmayın -Yenidoğan Çetesi AKP’nin sağlıkta dönüşümünün sonucu, Güliz Ayla, Osman Öztürk, Alpay Azap, Güray Kılıç, Ferit Ceylan, Haydar Ergülen, Güray Öz, Beyhan Güler, Deniz Demirdöğen, Hande Çiğdemoğlu, Tuna Yüksel bulunuyor.

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