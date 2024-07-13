BirGün Pazar'da bu hafta: “NATO yeni bir felaketler çağı açıyor”

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. “NATO yeni bir felaketler çağı açıyor” dosyasının işlendiği bu sayıya katkı verenler arasında, Şevval Sam, Hakan Bıçakçı, Yol Politika Kolektifi: -Hatırlatmalar: ’68’den bugüne, NATO’ya hayır -NATO yeni felaketler çağını açıyor, Haydar Ergülen, Zeynel Abidin Ergen, Oğuz Oyan, Selin Pelek, Jean-Luc Mélenchon, Yusuf Tuna Koç, Rauf Kösemen, Sercan Meriç, Gökhan Durmuş bulunuyor.