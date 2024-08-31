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BirGün Pazar'da bu hafta: "Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi"

BirGün Pazar
  • 31.08.2024 18:44
  • Giriş: 31.08.2024 18:44
  • Güncelleme: 31.08.2024 18:52
BirGün Pazar'da bu hafta: "Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi"
BirGün

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde.

"Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi” dosyasının işlendiği bu sayıya katkı verenler arasında Yol Politika Kolektifi: -Hatırlatmalar: Yalansız yaşamış söz gerillası: Devrimci Can Baba -Hükümsüz rejime karşı mücadele hattı, Merdan Yanardağ, Kemal Irmak, Serpil Güvenç, Aybars Aydoğan, Can Göknil, Güray Öz, Haydar Ergülen, Cihan Uzunçarşılı Baysal, Ali Uğurlu, İbrahim Karaoğlu, Emine Uçar İlbuğa bulunuyor.

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