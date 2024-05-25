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BirGün Pazar'da bu hafta: “Sarayın çatlaklarından kirli ilişkiler sızıyor”

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde.

BirGün Pazar
  • 25.05.2024 21:52
  • Giriş: 25.05.2024 21:52
  • Güncelleme: 25.05.2024 21:56
Kaynak: Haber Merkezi
BirGün Pazar'da bu hafta: “Sarayın çatlaklarından kirli ilişkiler sızıyor”

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. “Sarayın çatlaklarından kirli ilişkiler sızıyor” dosyasının işlendiği bu sayıya katkı verenler arasında, Ogün Sanlısoy, Yol Politika Kolektifi: -Hatırlatmalar: ÖSYM Şifre Skandalı, Yusuf Tuna Koç, Bahadır Özgür, Asuman Aranca, Cengiz Erdinç, Emine Uçar İlbuğa, Marcello Musto, Seda Ünsar, Güray Öz, Haydar Ergülen, Batuhan Sarıcan, Olcay Taşlı, Özgün E. Bulut bulunuyor.

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