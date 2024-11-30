BirGün Pazar'da bu hafta: “Sarayın iktidar yolu Halep’e uzandı"

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. “Mezar kazıcısını arayan rejim ve muhalefet krizi” dosyasının işlendiği bu sayıya katkı verenler arasında, Yol Politika Kolektifi: -Suriye’ye cihatçı vahşetiyle getirilen “demokrasi,” -Sarayın iktidar yolu Halep’e uzandı, Miyase Sertbarut, Ferit Odman, Saim Tokaçoğlu, Haydar Ergülen, Yelda Erçandırlı, Batuhan Sarıcan, Oğuz Oyan, Seyhan Erdoğdu, Ayşegül Kars Kaynar, Richard Silverstein bulunuyor.