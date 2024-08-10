BirGün Pazar'da bu hafta: "Tek adamın tek tuşla medyaya müdahalesi”

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. “Tek adamın tek tuşla medyaya müdahalesi” dosyasının işlendiği bu sayıya katkı verenler arasında,, Yol Politika Kolektifi: -Hatırlatmalar: AKP medyayı nasıl ele geçirdi -Filistin davası, Hamas ve sol, Ferruh Tunç, Oğuz Oyan, Haydar Ergülen, Özgün E. Bulut, Batuhan Sarıcan, Dilara İlbuğa Uçar, Tuğrulcan Elmas, Recep Yılmaz, Vijay Prashad, Anıl Boydağ, Graham Peebles, Mehmet Yiğit Özgenç bulunuyor.