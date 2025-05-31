BirGün Pazar'da bu hafta: “Tepeden tırnağa her şey değişmeli”
BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. “Tepeden tırnağa her şey değişmeli” manşetiyle çıkan Pazar gazetesinde bu hafta, Politika Kolektifi: -Bizim Haziranımız, Oğuzhan Müftüoğlu, Önder İşleyen, İlhan Cihaner, Dilek Bulut, Güray Öz, Nazan Kesal, Hhaydar Ergülen, Esen Karaküçük, Ayşe Alan, Işıl Çalışkan, Onur Özgen bulunuyor.
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