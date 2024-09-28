BirGün Pazar'da bu hafta: " Türkiye nasıl sığınmacı ülkesi haline getirildi”

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. "Türkiye nasıl sığınmacı ülkesi haline getirildi” dosyasının işlendiği bu sayıya katkı verenler arasında, Yol Politika Kolektifi: - Türkiye nasıl sığınmacı ülkesi oldu? -AKP Türkiyesi: Çocuklar aç, okullar kirli, Necati Kalafat, Sibel Evci, Ömer Yılmaz, Ali Uğurlu, Bilgin Gökberk, Haydar Ergülen, Cihan Uzunçarşılı Baysal, Güray Öz, Gazi Osman Şakar, Emine Uçar İlbuğa, Bekir Demir bulunuyor.