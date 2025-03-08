BirGün Pazar'da bu hafta: “Yeni bir dönemin eşiğinde muhalefet ve sol”
BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde.
“Yeni bir dönemin eşiğinde muhalefet ve sol” manşetiyle çıkan Pazar gazetesinde bu hafta, Yol Politika Kolektifi: -Liberallerin yetmeyen iktidar aşkı -Yeni bir dönemin eşiğinde muhalefet ve sol, Sevim Ak, Haydar Ergülen, Murat Tırpan, Ece Vitrinel, Ayşegül Kars Kaynar, Fehim Taştekin, Cangül Örnek, Dilara Kurtuluş, Dilek Bulut, Fatoş Erol, Melda Yaman, Hülya Gülbahar, Tekin Deniz, Demir Demirkan bulunuyor.