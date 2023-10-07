BirGün Pazar'da bu hafta: "Yeni zenginler, yeni yoksullar"

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. “Yeni zenginler ve yeni yoksulların” işlendiği bu sayıya katkı verenler arasında Ercan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Gökçer Tahincioğlu, Önder İşleyen, Mine Yıldırım, Faruk Bildirici, Deniz Yonucu, Boran Ali Mercan, Mustafa Sönmez, Haydar Ergülen, Savaş Kılıç ve Elif Okan Gezmiş, Mustafa Kemal Coşkun, Tahsin Mert Saygın, Onur Karaalioğlu ve Canan Özcan, Ünal Özmen, Murat Tırpan, Göksu Cengiz, Erkan Solmaz bulunuyor.