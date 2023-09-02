BirGün Pazar gazetesi yine dopdolu: “Çağdışı yasaklarınız vız gelir bize vız!”

BirGün Pazar gazetesi yine dopdolu bir sayıyla her pazar gazetenizin içinde. “Çağdışı yasaklarınız vız gelir bize vız!” manşetiyle çıkan BirGün Pazar gazetesine bu hafta katkı verenler arasında Zülfü Livaneli, Emre Kongar, Sinan Meydan, Orhan Aydın, Şükrü Erbaş, Zülâl Kalkandelen, Dilek Bulut, Fatih Yaşlı, Emine Uçar İlbuğa, Ayşenil Şamlıoğlu, Haydar Ergülen, Hakkı Özdal, Yasin Durak, Oğuz Oyan, Güray Öz, Sencer Ayata, Marcello Musto, Tuna Yüksel bulunuyor.