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BirGün Pazar yeni sayısıyla yarın gazetenizde

Güncel
  • 16.09.2023 17:29
  • Giriş: 16.09.2023 17:29
  • Güncelleme: 16.09.2023 17:58
Kaynak: Haber Merkezi
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BirGün Pazar yeni sayısıyla yarın gazetenizde

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar da gazetenizle birlikte...

12 Eylül rejiminin AKP ile devam ettiğinin işlendiği bu haftaki BirGün Pazar’a katkı verenler arasında Maria Farantouri ve Zülfü Livaneli, Nevra Serezli, Oğuzhan Müftüoğlu, Ercan Kesal, İbrahim Aydın, Çiğdem Toker, Haydar Ergülen, Marcello Musto, Dilek Bulut, Oğuz Oyan, Funda Başaran, Zafer Köse, Yavuz Çobanoğlu, Oylum Yılmaz, Halis Dokgöz, Nurhayat Talay, Tuna Yüksel bulunuyor.

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