BirGün semt pazarının nabzını tuttu: Mutfaktan kısıp fatura ödeniyor

Yükselen kira bedelleri, enerji faturaları, ulaşım giderleri ve eğitim masrafları karşısında bütçesi daralan yurttaş, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gıdadan kısmak zorunda kalıyor. BirGün’ün konuştuğu Okmeydanı Pazarı esnafı ve yurttaşlar, gelirlerinin büyük bölümünü kiraya ve faturalara ayırdıklarını, pazara geldiklerinde ise artık gram hesabı yaptıklarını anlattı.

Pazarda alışveriş yapan Gülcan Işık, ilk vazgeçilen ürünlerin protein kaynakları olduğunu söyledi. Artan yaşam maliyetleri nedeniyle süt ürünleri ve et tüketimini ciddi ölçüde azalttıklarını belirten Işık, şöyle konuştu: “Peynirden kısıyoruz, süt ürünlerinden kısıyoruz, et ürünlerinden kısıyoruz. Çocuklara eskisi gibi çerez bile alamıyorum. Bizim çocukluğumuzda mahalleye karpuzcu geldiğinde babam ‘Çuvalı getir’ derdi, çuvalla karpuz alınırdı. Şimdi ise dilimle almaya çalışıyoruz. Çocukların gözü kalmasın diye onlara yediriyoruz. Gıdadan kestiğimiz parayı kiraya, doğalgaza, elektriğe ve su faturalarına veriyoruz.”

YARIM KİLODAN GRAMA

Pazara eli boş dönmemeye çalıştığını anlatan Yonca Köse ise artık alışverişin kilogramla değil gramla yapıldığını belirtti. “Pazara geldim ama peynir alamayacağım, süt ürünü alamayacağım. Meyve ve sebzeye sıra geldiğinde domatesinden diğer ürünlere kadar 300 gram alıp gideceğim” diyen Köse, “Artık yarım kilo değil, gram ve tane hesabı yapıyoruz. Buradan artırdığım para çocuğuma gidiyor. Giyimini, okul masraflarını ve beslenme çantasını karşılamaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Pazardaki fiyatların özellikle meyve ve et ürünlerini erişilmez hale getirdiğini belirten Zeynel Özdemir de temel gıda maddelerine ulaşmakta zorlandığını anlattı.

ERİK BİLE YEMEDİM

Bu yaz daha erik bile yiyemediğini söyleyen Özdemir, et ve meyvede de durumun aynı olduğunu aktardı. Pazarda eli boş gezen Özdemir, “Şimdi pazarı geziyorum, kayısı ve şeftali alabilirsem alacağım. Peynir ve zeytini bile azar azar alabiliyoruz. Et yiyemiyorum ama bazen birkaç parça but tavuk alabiliyorum. Eskiden pirzola alır yerdik. Şimdi mümkün değil. Son paramı gıdaya verdiğim için başka hiçbir şeye bütçe ayıramıyorum” dedi.

ÖNCE KİRA SONRA BORÇ

Geçim sıkıntısının yalnızca mutfakla sınırlı olmadığını söyleyen Semra Sönmez de boğazından kısıp kira ödemeye çalışan milyonlardan yalnızca biri. Çocuklu ailelerin yükünün her geçen gün ağırlaştığını ifade eden Sönmez, şu ifadeleri kullandı: “Çok zor geçiniyoruz. İki kişi çalışsa bile yetmiyor. Çocuk okuyor, kira veriyoruz. Sürekli borçlanıyor ve borç ödüyoruz. Bu yüzden bu yıl meyvelerin çoğunu yiyemedik. Elma, armut, erik… Çok pahalı olduğu için alamadık. Et de yiyemedik. Nerede biraz uygunsa oradan almaya çalışıyoruz. Önceliğimiz kirayı ödemek. Sonra çocukların kurs masraflarını ve borçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz.”

TÜİK verileri tüketim harcamalarında artışa işaret etse de pazar tezgâhlarının önündeki tablo farklı bir gerçeği gösteriyor. Yurttaşın bütçesinde büyüyen kalemler gıda harcamaları değil; kira, fatura, ulaşım ve eğitim giderleri. Bu nedenle birçok hanede et, süt ürünleri ve meyve artık temel ihtiyaç olmaktan çıkıp erişilmesi zor ürünlere dönüşüyor. Okmeydanı Pazarı’nda konuşan yurttaşların ortak cümlesi ise ekonomik tablonun özeti niteliğinde: “Boğazımızdan kesip kira ve fatura ödüyoruz.”