BirGün suç duyurusunda bulunacak: Kamuoyuna destek çağrısı

Muhabirimiz Sarya Toprak'ın Gülistan Doku dosyasına ilişkin haberinin ardından yandaş Yeni Akit yazarı Zekeriya Say tarafından sistematik hedef gösterilmesine karşı suç duyurusunda bulunuyoruz. Muhabirimiz Toprak'ı hedef gösterenlere karşı suç duyurusunda bulunmak için 12 Mayıs Salı günü saat 12.00'de Çağlayan Adliyesi'nde buluşuyoruz. Kamuoyunu destek olmaya çağırıyoruz.

Muhabirimiz Sarya Toprak, Gülistan Doku dosyası kapsamında gözaltına alınan şüpheli Uğurcan Açıkgöz hakkındaki haberinin ardından Yeni Akit tarafından hedef gösterilmiş ve Bursa’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı bir kuruluşta müdür yardımcısı olarak görev yapan 30 yıllık kamu emekçisi babası Hasan Toprak görevinden uzaklaştırılmıştı.