BirGün TV susmayacak

Haber Merkezi

Yeni yayın dönemine 1 Eylül itibarıyla canlı yayınlara başlayan BirGün TV’ye henüz dördüncü günde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) lisans dayatması geldi.

Zafer Arapkirli ile Medyaterapi, hafta içi her gün saat 11.00’de yeni gelişmeler ve her güne farklı konuklarıyla gündemin sıcak başlıklarını değerlendirmesi iktidarı rahatsız etti. RTÜK, BirGün TV'nin lisans alması için 72 saat süre verdi. Karar oy çokluğu ile alındı. 72 saat içerisinde başvuru yapılmazsa RTÜK, BirGün TV için erişim engeli isteyecek.

RTÜK Üst Kurul Üyesi CHP'li İlhan Taşcı, karara tepki göstererek, "1 Eylül’de Youtube üzerinden yayın hayatına başlayan BirGün TV'nin daha haftası dolmadan yasada yeri olmamasına karşın lisans alması için RTÜK tarafından oyçokluğuyla 72 saat süre verildi" dedi.

Taşcı sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Oysa Türkiye’de iktidara ya da RTÜK’e yakın onlarca kanal kaçak, lisans ücreti ödemeden dijital de dahil her alanda yayınlarını sürdürebiliyor. Ama eleştirel yayıncıysan RTÜK Demokles’in kılıcı gibi üzerinde sallanıyor. Yeter ki düşünme, sorgulama, eleştirme…"

Karara ilişkin BirGün’e konuşan Taşcı şu ifadeleri kullandı: Alınan kararın birkaç boyutu var. Öncelikli olarak YouTube üzerinden yapılan bu tür yayınlarla ilgili denetim yetkisi vermiyor. Rutin yetkili olduğu alan televizyon formatında bir anlamda televizyon yayınlarının bire bir katalog biçiminde ve televizyonla benzer yayın akışının düzenli olarak internet üzerinden yapılması.

Diğer bir nokta ise tıpkı televizyonlarda olduğu gibi rutin eşitlikçi bir anlayış yerine iktidara yakın olan uzak olanlar, bizim kanallar bizim olmayan kanallar ya da bizi eleştirenler bizi övenler gibi hukuken de kabul edilemeyecek bir yaklaşımla meseleyi ele alıyor olması. Biz biliyoruz ki benzer yayın formatında olup iktidara yakın konumlanmış olan içerik üreticileri ile ilgili bu tür kararlar alınmıyor. Baştan beri bizim savunduğumuz eğer bu tür yayınlarla ilgili bir denetim yapılacaksa sadece nalıncı keseri gibi belli yayıncılara dönük değil, bütün kanallar mercek altına alınır ve topluca bir kararla hepsi uyarılabilir. Ama burada RTÜK’ün amacı yayıncılara eşit davranmak değil tam tersine iktidarı eleştiren yayıncıları kontrol altına alıp ilerleyen aşamalarda da ağır ceza yaptırımlarıyla baskı altına almak.”

RTÜK Üst Kurul Üyesi Tuncay Keser ise karara ilişkin şunları söyledi: "RTÜK sosyal medyada “TİTİZ” seçimler yapmaya devam ediyor. ‘Seç beğen lisansa zorla’da bu hafta... BirGün TV için lisans kararı alındı. Binlerce YouTube yayıncısı içinden eleştirel yayınları ile öne çıkan BirGün TV’nin seçilerek isteğe bağlı yayın hizmeti (İnternet-İBYH) yayın lisansı almaya zorlanması; niyet ve tercihlerin gerekçesini ortaya koyuyor. Lisans ücreti ve içerik denetimi yoluyla internet ortamındaki bağımsız gazeteciliğin, çok sesliliğin hedef tahtasına konduğu; eleştirinin, sorgulamanın olmadığı, tek sesli bir sosyal medya istendiği çok açık."

RTÜK Üst Kurulu Üyesi DEM Partili Necdet İpekyüz ise, "BirGün TV, 1 Eylül’de YouTube’da canlı yayına başladı. RTÜK de 72 saat içinde başvuru pratiğini işletiyor. Asıl mesele: aynı kural herkese eşit uygulanıyor mu? Basın özgürlüğü, çoğulculuk ve öngörülebilir hukuk ancak eşitlikle güvence altına alınır. Eşitlik, çoğulculuk = demokratik medya düzeni" tepkisini gösterdi.

“DÜNDEN DAHA KARARLIYIZ”

BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, RTÜK’ün lisans dayatmasına ilişkin yaptığı açıklamada karara itiraz edileceğini belirterek, “Dünden daha kararlıyız” dedi. Aydın şöyle konuştu:

“Canlı yayınlara başlamamızın üzerinden bir hafta geçmeden RTÜK’ün toplanıp bizden lisans başvurusu istemesine çok şaşırmadık. Bizi susturmak için ellerinde hangi olanak varsa yıllardır kullandılar kullanmaya da devam ediyorlar. RTÜK yetkililerine hatırlatmak isteriz ki bugüne kadar hiçbir kurum ya da kişi bizi susturmayı başaramadı. Ne diyelim RTÜK’tekiler de bizi tanıyacak. Bu alelacele alınan karar bize doğru ve etkili bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu karara yargı yoluyla itiraz edeceğiz. Ayrıca başladığımız süreci devam ettirme ve geliştirme konusunda da dünden daha kararlı olduğumuzu belirtmek isteriz. Okurlarımızın desteğiyle birlikte bugüne kadar her zorlu sürecin üstesinden geldik. Bu hamleyi de boşa çıkaracağız.”

LİSANSLA DEĞİL CESARETİMİZLE VARIZ

BirGün TV Yayın Müdürü Emre Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı: “BirGün TV, daha ilk haftasında gerçekleri dillendirdiği için hedef alındı. RTÜK’ün aldığı bu hukuksuz karar bizim için elbette sürpriz değil. Yıllardır halkın haber alma hakkını boğmak isteyenler, bugün de aynı yöntemlerle karşımıza çıkıyor. Binlerce dijital yayıncı arasından BirGün TV’yi parmakla seçip lisans dayatmalarının bir sebebi elbette var. Sebep, 'BirGün acaba bugün hangimizin huzurunu bozacak?' korkusudur.

Bizim bildiğimiz gazetecilik izinle yapılmaz. Gerçeği söylemek de lisansa tabi değildir. BirGün’ün gücü, halkın desteğinden, hakikati savunmaktaki ısrarından gelir. Bizi hiçbir masa başı karar susturamaz.

Bu dayatmayı kabul etmiyoruz. Hukuki mücadelemizi vereceğiz, ama asıl kararlılığımız yayınlarımızdadır. Ne pahasına olursa olsun, sesimizi yükseltmeye, doğruyu halka ulaştırmaya devam edeceğiz. BirGün lisansla değil, inadı ve cesaretiyle var. Ve bu cesareti kimse elimizden alamaz.”

∗∗∗

SÜREÇ BELİRSİZLİKLERLE DOLU

RTÜK lisansı, YouTube'da düzenli içerik üreten yayıncıların Türkiye'de ‘yasal olarak’ faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla yapılan bir düzenleme. 2019 yılında kabul edilen 6112 Sayılı Kanun ile internet yayınlarını denetleme yetkisi alan RTÜK, bu bağlamda yayın yapan kanallar için lisans talep etmeye başladı. RTÜK, YouTube'dan lisans alınması için cezayı ilk Cumhuriyet gazetesinin YouTube hesabına vermişti. Daha sonra ise Fatih Altaylı ve İlker Canikligil'in YouTube kanalı Flu TV’den lisans istenmişti.

Ancak burada birçok belirsizlik var. Bunlardan ilki kimlerin RTÜK lisansı alması gerektiği. RTÜK şu anda belirsiz bir nedenle lisans alınmasını talep ediyor. İkinci konu ise lisans zorunluluğunun hangi kritere göre belirlendiği. Bu konuda da bir netlik yok. Daha çok RTÜK’ün “kafasına göre” lisans talep etmesi gibi bir durum var, halihazırda belirlenmiş bir kriter bulunmuyor.

ÜCRETİ NE KADAR

RTÜK bu durumu bir baskı aracı olarak kullanıyor. Bağımsız kalmaya çalışan medyaya özellikle bu yolla baskı kuruluyor. Lisans almanın ücreti 10 yıllık 926 bin TL’ye denk geliyor. Halihazırda davalarla ve cezalarla karşı karşıya olan BirGün ve diğer bağımsız medyaya bu şekilde de baskı yapılmak isteniyor.

Burada esas amaç ise tüm yayınları denetim altına alıp kontrol etmek.