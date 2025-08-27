BirGün TV yeni döneme canlı yayınlarla başlıyor!

BirGün TV yeni yayın dönemine güçlü bir programla giriyor.

BirGün yazarı ve deneyimli gazeteci Zafer Arapkirli, 1 Eylül’den itibaren hafta içi her gün saat 11.00’de canlı yayında izleyiciyle buluşacak.

Canlı bağlantılar ve stüdyo konukları ile alanlarında uzman akademisyenler, gazeteciler ve siyasetçiler, gündemin sıcak başlıklarını Arapkirli ile birlikte değerlendirecek.

Program, izleyiciyi pasif bir takipçi olarak değil, tartışmanın bir parçası olarak konumlandırmayı amaçlıyor.

Sosyal medya üzerinden gelecek sorular ve yorumlar programda yer bulacak. Böylece BirGün TV ekranı ile izleyici arasında doğrudan bir etkileşim hattı kurulacak.

Türkiye’nin gündemine farklı bir pencereden bakmak isteyenler için 1 Eylül Pazartesi başlıyoruz!

