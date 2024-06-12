BirGün TV, YouTube’da 300 bin aboneyi aştı!

14 Nisan 2004’te yayın hayatına başlayan ve aradan geçen yıllarda patronsuz gazeteciliğin toplumun gerçeklere ulaşmasının en güvenilir yolu olduğunu gösteren BirGün, geleneksel içerik üretimlerinin yanı sıra bir süredir video haberleriyle de kitlesinin karşısına çıkıyor.

BİRGÜN TV 300 BİN ABONESİ İLE ARTIK DAHA GÜÇLÜ!

Gazetemiz BirGün, 20’nci yaşını kutladığı bu günlerde YouTube kanalımız BirGün TV, son dnemde aramıza katılan binlerce yeni izleyicinin desteğiyle 300 bin aboneyi aştı.

BirGün TV, her gün aktüel gelişmelere ilişkin videolarıyla abonelerine sıcak gündemi aktarırken, aynı zamanda farklı konuları derinlemesine irdelediği özel videolarıyla da nitelikli haberlere imza atıyor.

Son dönemde kanalımızın abone sayısındaki bu dikkat çekici artışı, içeriklerimize yönelik talebin ve toplumun "BirGün" ismine olan güveninin bir yansıması olarak değerlendiriyoruz.

Önümüzdeki dönemde de izleyicilerimizi kaliteli içeriklerle buluşturmaya devam edecek, daha iyisini sunmak için yine özveri ve kararlılıkla çalışacağız.

BirGün TV’ye abone olan, videolarımızı beğenen ve paylaşan tüm yurttaşlara teşekkür ederiz. Sevgi ve dayanışmayla…

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Her gün daha iyi BirGün!

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