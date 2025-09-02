BirGün TV’de yeni yayın dönemi başladı: Hafta içi her gün Medyaterapi

Haber Merkezi

BirGün TV, Zafer Arapkirli modoretörlüğünde yeni yayın dönemine başladı. Medyaterapi’nın ilk konuğu ise yazarımız Timur Soykan oldu. Arapkirli, canlı yayınlarda alanında uzman akademisyenler, gazeteciler ve siyasetçiler ile konuklarıyla gündemin sıcak başlıklarını değerlendirecek. İzleyiciler de sosyal medya üzerinden gönderecekleri yorum ve sorularla tartışmalara doğrudan katılabilecek.

İlk yayın heyecanını anlatan Arapkirli, “İlk yayınımız gayet güzel geçti, heyecanlandık. Haftalardır duyuruyorduk, insanlar merak ediyordu. İlk kez canlı yayında teknik imkânlarımızı da test etmiş olduk ve başarılıydık. İzlenme oranlarımız da bize motivasyon verdi. BirGün, patronu olmayan, sermaye grubuna bağlı olmayan, sadece gazetecilik yapmak için bir araya gelmiş insanların çıkardığı bir gazete. Türkiye’nin siyasi sürecini doğru yansıtmaya çalışan ve bunu demokrasi mücadelesine katkı olarak sunan bir kurum. Artık güncel gelişmeleri anında ekrana getirebileceğiz, konuklarımızla anında yorumlayabileceğiz. Dilerim BirGün TV yeni ve sağlıklı bir alternatif olarak daha çok kişiye ulaşır. Seyircilerimiz etraflarına da yayarlar, duymayan kalmaz. Böylece hem daha geniş kitlelere sesleniriz, hem daha fazla bilgi aktarırız hem de gazetenin amacı doğrultusunda demokrasi mücadelesine daha büyük katkı sunarız” dedi.

Arapkirli, program formatı hakkında şunları anlattı: “Her yayına BirGün gazetesinin birinci sayfasını detaylı aktararak başlıyoruz. Ardından günün öne çıkan başlıklarını ele alıyoruz; bazılarını muhabirlerimiz ya da doğrudan haberin kaynağındaki isimlerle konuşuyoruz. Daha sonra farklı gazetelerden seçmece manşetlere yer veriyoruz. İkinci bölümde her gün bir konuğumuz oluyor. Öncelikle BirGün yazarlarının yazılarını özetliyoruz, ardından diğer gazetelerden de seçmece köşe yazılarını aktarıyoruz. Böylece gündemi farklı bakış açılarından değerlendirmiş oluyoruz. Bu format iki saati rahatlıkla dolduruyor. Aslında bıraksanız on saat konuşacak kadar gündem maddesi var.”

PATRONSUZ, SAHİPSİZ DEĞİL

Yayın döneminin ilk programına konuk olan BirGün yazarı Timur Soykan yayının arından şunları söyledi: "Biliyorsunuz, BirGün patronu olmayan ama sahipsiz de olmayan bir gazete ve mecra. Bu nedenle BirGün’ün yayın hayatına başlamış olması Türkiye medyası için çok kıymetli. İlk yayınını yaptı ve biz de evimizde, bu yayına elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalıştık. Ben ‘Yolu açık olsun’ diyorum. Gerçeklerin ve hakikatin halka ulaşmasında çok önemli bir mecra, çok önemli bir kanal olacağını biliyorum. Bunun için biz de elimizden gelen desteği vereceğiz.”

BİRGÜN’E OMUZ VERMEYE

Zafer Arapkirli ile Medyaterapi’nn BirGün için önemli bir atılım olduğunu ifade eden BirGün TV Yayın Koordinatörü Emre Yıldırım da ilk yayının ardından şu ifadeleri kullandı: “BirGün TV olarak yeni yayın dönemine önemli bir atılımla giriyoruz. Bundan böyle haber merkezimizin dinamizmini yalnızca yazılı sayfalarda ve internet haberlerinde değil, canlı yayınlarımızda da izleyicilerimize ulaştıracağız. Gazetemizin kuruluşundan bu yana taşıdığı bağımsızlık, özgürlük ve emekten yana yayın çizgisini, ekranın olanaklarıyla daha geniş kitlelere aktarmayı hedefliyoruz. Canlı yayınlarımız, güncel gelişmelere anında yanıt verebilmemiz, yurttaşın sesini daha güçlü duyurabilmemiz ve kamuoyunun doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşabilmesi açısından büyük bir imkân sunacak. BirGün’ün misyonu yalnızca haber aktarmak değil; toplumsal mücadelelere ışık tutmak, iktidarın söylemleri karşısında gerçeği savunmaktır. BirGün dijital çağın gereklerine en iyi şekilde uyum sağlayarak, basılı gazete geleneğini canlı yayınlarla, sosyal medya etkileşimiyle ve dijital platformlarda güçlü varlığıyla tamamlayacak. Biliyoruz ki bu yolculuğun en büyük güvencesi okurlarımızın ve izleyicilerimizin desteği olacak. Onların katkısıyla BirGün TV daha da büyüyüp güçlenecek, hakikati savunma mücadelesinde yeni bir sayfa açacaktır. Okurlarımızı ve destekçilerimizi BirGün’ün bu atılımına omuz vermeye, ‘Her gün daha iyi BirGün’ için canlı yayınlarda buluşmaya davet ediyoruz.”