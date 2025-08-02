BirGün'ün "1 milyar doları alın, Kazdağları’nı verin" haberi TBMM gündeminde

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CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, BirGün’ün “1 milyar doları alın, Kazdağları’nı verin” başlıklı haberi ile gündeme taşıdığı Alamos Gold’un açtığı tanzim davasını Türkiye Cumhuriyeti’yle anlaşarak askıya aldırmasına ilişkin Meclis’e soru önergesi verdi.

Davanın 2 Temmuz’da anlaşma ile askıya alındığı vurgulanan önergede, “Bu gelişme, TBMM’de kamuoyunda ‘Süper İzin Yasası’ olarak anılan ve doğal alanlarda madencilik, enerji ve altyapı projeleri için ruhsat, izin ve kamulaştırma süreçlerini kolaylaştıran düzenlemeleri içeren kanun teklifinin, 1 Temmuz tarihinde Genel Kurul gündemine alınmasının hemen ertesine denk gelmiştir” ifadelerine yer verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlamasını isteyen Rızvanoğlu, önergede şu sorulara yer verdi:

“-Alamos Gold ile Türkiye Cumhuriyeti arasında, tahkim davasının askıya alınmasına yönelik imzalanmış herhangi bir resmi protokol, niyet mektubu, gizlilik sözleşmesi veya mutabakat zaptı bulunmakta mıdır? Varsa kapsamı nedir?

-Bahsi geçen askıya alma kararı, hangi kapsamda gerçekleştirilmiştir? Şirketle uzlaşıya dayalı herhangi bir idari veya düzenleyici taahhüt verilmiş midir?

-2023–2025 yılları arasında Alamos Gold veya iştirakleri tarafından Bakanlığınıza yapılmış bir arama ruhsatı, işletme ruhsatı, ÇED başvurusu veya benzeri herhangi bir izin talebi bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa hangi sahaları kapsamaktadır?

-Alamos Gold’un Türkiye’de yeniden faaliyet gösterebilmesine olanak tanıyacak herhangi bir sürecin başlatılması Bakanlığınızca planlanmakta mıdır? Şirketle bu doğrultuda resmi veya gayriresmî temas kurulmuş mudur?

-13 Haziran 2025 tarihinde TBMM’ye sunulan ve 19 Temmuz 2025 tarihinde kabul edilen “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un, Alamos Gold gibi şirketlerin ruhsatlandırma süreçlerini kolaylaştıran hükümleri göz önüne alındığında, söz konusu yasal değişikliklerin tahkim sürecinin askıya alınmasına etkisi olmuş mudur?

-Bakanlığınız, Alamos Gold’un tahkim davasını askıya almasının Türkiye açısından herhangi bir mali yükümlülük, hukuki feragat, yatırım taahhüdü veya düzenleyici garanti içerip içermediğini kamuoyuna açıklayacak mıdır?

-Alamos Gold’un geçmiş faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan çevresel etkiler, ruhsat iptali süreçleri ve yatırım tahkim başvurusu dikkate alındığında; bu şirketin yeniden Türkiye'de faaliyette bulunmasının yaratabileceği hukuki, çevresel ve yatırım güvenliği risklerine ilişkin olarak Bakanlığınızca hazırlanmış herhangi bir stratejik risk değerlendirmesi, yatırımcı profili analizi veya önleyici düzenleyici tedbir planı mevcut mudur?”