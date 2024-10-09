BirGün'ün "AYM’de atama: Çoğunluk Erdoğan’a geçti" haberine erişim engeli
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, "AYM’de atama: Çoğunluk Erdoğan’a geçti" haberinin içerikten çıkarılmasına karar verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
BirGün'ün "AYM’de atama: Çoğunluk Erdoğan’a geçti" başlıklı haberinin içerikten kaldırılmasına karar verildi.
Söz konusu haberde Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’yı Anayasa Mahkemesi üyeliğine atadığı ifade ediliyordu.
Kıratlı’nın AYM’ye atanmasının ardından ise 15 üyeli AYM’nin 10 üyesi doğrudan Erdoğan tarafından atandığı kaydediliyordu.
Haberde, Genel Kurul’un toplanabilmesi için 10 üye gerekirken bu atamayla beraber AYM’de ‘nitelikli çoğunluğun’ Erdoğan’a geçtiği belirtiliyor.
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu haberin içerikten çıkarılmasına karar verdi.