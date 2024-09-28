BirGün'ün "Becerikli başkan Ebubekir Şahin: Bacanağını ve kayınbiraderini RTÜK’e aldı" haberine erişim engeli

BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in eşi Nalan Şahin’in kardeşi Bülent Şenkardeşler'in RTÜK’e Bilgi Teknolojileri Daire Başkan Yardımcısı olarak atandığını ve Şahin’in bacanağı Hasan Taşkın’ın da RTÜK’te çalıştığını yazmıştı.

Öte yandan haberde, Şahin’in eşi Nalan Şahin’in de uzun süredir TRT’den “İşe gitmeden” maaş aldığına yer verilmişti.

.@ismailari_'nın, RTÜK Başkanının bacanağını ve kayınbiraderini RTÜK'te işe aldığı iddiasıyla ilgili haberi, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 8. SCH'nin 28 Eylül tarihli ve 2024/8584 sayılı kararıyla erişime engellendi ve silinmesine hükmedildi https://t.co/3RhRYEqB0P pic.twitter.com/dpY7MI9fM2 — EngelliWeb (@engelliweb) September 28, 2024

BirGün'ün "Becerikli başkan Ebubekir Şahin: Bacanağını ve kayınbiraderini RTÜK’e aldı" başlıklı haberi erişime engellenerek ve silinilmesi kararı alındı.

Öte yandan, RTÜK Başkanının bacanağı ve kayınbiraderini RTÜK'te işe aldığı haberini yorumlayan Ünsal Ünlü, İrfan Değirmenci ve Erol Mültecimler'in Youtube videoları da erişime engellenerek söz konusu videoların silinmelerine karar verildi.