BirGün'ün 'Devleti dolandıran müdür terfi etmiş' haberine erişim engeli

BirGün'ün, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratlarının karıştığı skandalı gündeme getirdiği 'Devleti dolandıran müdür terfi etmiş' başlıklı haber kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişime engellendi.

“BirGün’ün 1 Eylül 2023 tarihinde yayımlanan “Devleti dolandıran müdür terfi etmiş” başlıklı haberi erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nden yapılan açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bürokratlarının yoksullara bağlanması gereken maaşı ihtiyaç sahibi olmayan onlarca kişiye bağladığı, evraklarda imzası olan Cemil İlbaş‘ın, il müdürlüğüne terfi edip soruşturmadan adını sildirdiği iddasıyla ilgili haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Eylül 2023 tarihli ve 2023/6164 sayılı kararıyla erişime engellendi" sözlerine yer verildi.

İsmail Arı'nın söz konusu haberinde, Erzurum’da, Aile Bakanlığı bürokratları yoksullara bağlanması gereken maaşı ihtiyaç sahibi olmayan onlarca kişiye bağladığı, evraklarda imzası olan Cemil İlbaş'ın il müdürlüğüne terfi edip soruşturmadan adını sildirdiği bilgisi yer alıyordu.