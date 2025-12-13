BirGün'ün duyurduğu TBMM'deki istismar skandalında yeni tutuklamalar

TBMM lokantasında stajyerlik yaparken TBMM çalışanları tarafından cinsel istismara uğrayan kız çocuklarına dair skandalın boyutları büyüyor. Dün gözaltına alınan şüphelilerin tutuklandığı bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından duyuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuya dair açıklama yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza mevcutlu olarak getirilen şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince R. Ç. hakkında adli kontrol, D. U., R. S. ve İ. B. hakkında ise cinsel taciz suçundan tutuklama kararı verilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.