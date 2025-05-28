BirGün'ün "‘Evli değilsin’ deyip tedavi etmediler" haberi TBMM gündeminde
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’ne giden 25 yaşındaki Eyşan Sarpaş isimli kadının tedavisinin “evli olmadığı” gerekçesiyle yapılmamasına ilişkin TBMM'ye soru önergesi veren Sera Kadıgil, "Eğer iddialar doğru ise söz konusu ise bireylerin tedavi hakkının kısıtlanmasının yasal dayanağı nedir?" diye sordu.
Kaynak: Haber Merkezi
BirGün’ün gündeme getirdiği Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’ne giden 25 yaşındaki Eyşan Sarpaş isimli kadının tedavisinin “evli olmadığı” gerekçesiyle yapılmamasına ilişkin TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil TBMM'ye soru önergesi verdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle önerge veren Kadıgil, Memişoğlu’na “Bireylerin tedavi hakkının kısıtlanmasının yasal dayanağı nedir?” diye sordu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun cevaplamasını isteyen Kadıgil şu soruları sordu:
- 25 yaş altı bireylerin kadın doğum polikliniklerinden hizmet alabilmeleri için “evlilik” şartı mı aranmaktadır? Eğer iddialar doğru ise söz konusu ise bireylerin tedavi hakkının kısıtlanmasının yasal dayanağı nedir? Söz konusu uygulama Anayasal haklar ve hasta hakları çerçevesinde ayrımcılık teşkil etmemekte midir?
- Ankara Şehir Hastanesi kendi sitesinde yer alan “genç kızlarımız” tanımı bilimsel olarak neyi ifade etmektedir?
- 23 yaşında istenmeyen bir gebelik yaşayan ve kürtaj olmak isteyen ancak evli olmayan ya da üreme sağlığı ilgili tedavi almak isteyen bir kadın Bakanlığınızın hangi biriminden hizmet alabilir?
- Eyşan Sarpaş’ın sağlık hakkının engellenmesine ilişkin herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?
- Söz konusu uygulamaya neden olarak gösterilen “yönetmelik” ne zaman, kim tarafından yayımlanmıştır?