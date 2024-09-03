BirGün'ün haberi Meclis gündeminde: Ders kitabında laikliğe neden yer verilmedi?

BirGün’ün “Ders kitaplarına laiklik ayarı” başlıklı haberi Meclis gündemine taşındı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ kapsamında hazırlanan kitaplarda ‘Andımız’ metnine sansür uygulanması, laikliğin yok sayılmasına ilişkin CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir soru önergesi verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde Demir, 5’inci sınıf sosyal bilgiler kitabında cumhuriyetin nitelikleri arasında laikliğe yer verilmemesine tepki gösterdi.

ÇOCUKLARA PROPAGANDA AŞILANMAYA ÇALIŞILIYOR

CHP’li Demir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Andımız metninde yer alan ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ ibaresi kitaptan çıkartılmış. Aynı zamanda 5’inci sınıf sosyal bilgiler kitabında, cumhuriyetin nitelikleri arasında laikliğe yer verilmemiş. Çocuklara belirli bir propaganda aşılanmaya çalışılıyor. Bizim bu durumu kabul etmemiz mümkün değil.”

Demir, Tekin’in yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde şunları sordu:

“>> Anayasamızda Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Laiklik, Cumhuriyetimizin temel niteliklerindendir. Buna karşın 5’inci sınıf sosyal bilgiler kitabında cumhuriyetin nitelikleri arasında laikliğe neden yer verilmemiştir?

>> Anayasal değerlere aykırı olarak hazırlanmış bu kitaplar toplatılacak mıdır?

>> Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan kitaplarda “Andımız” metninde yer alan “Ne mutlu Türk’üm diyene” ibaresinin çıkartıldığı haberi doğru mudur?

>> Adımız metni neden değiştirilmiştir?

>> Metinde yer alan ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ ibaresinin çıkartılmasının gerekçesi nedir?