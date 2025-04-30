BirGün'ün haberi Meclis gündeminde: Günde ortalama 370 kişi ruhsatsız silahla yakalanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki ruhsatsız silah dosya sayısının 137 bini aştığını belirterek, "Günde ortalama 370 kişi ruhsatsız silahla yakalanıyor. Sadece geçtiğimiz yıl, bu nedenle 65 binin üzerinde kamu davası açılmıştır. Bireysel silahlanma yalnızca bir asayiş sorunu değil, toplumsal barışa ve kamusal güvenliğe yönelmiş yapısal bir tehdit haline gelmiştir" dedi.

CHP'li Genç, BirGün'ün gündeme getirdiği ve bireysel silahlanmadaki vahim boyutu gözler önüne seren "Ülke koca bir poligon: Her cepte bir silah var" başlıklı haberi Meclis gündemine taşıdı.

Genç, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, son yıllarda artan ruhsatız silah taşıma oranlarını Meclis gündemine taşıdı.

Genç, ruhsatsız silah taşımadan dolayı 2024 yılında 65 binden fazla kamu davasının açıldığını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye’de bireysel silahlanma artık ciddi bir toplumsal güvenlik sorunu haline gelmiştir. 2020’de 54 bin olan ruhsatsız silah dosya sayısı, 2024’te 137 bini aşmıştır. Günde ortalama 370 kişi ruhsatsız silahla yakalanıyor. Sadece geçtiğimiz yıl, bu nedenle 65 binin üzerinde kamu davası açılmıştır. Bu tablo, artık münferit olayların ötesinde, yapısal bir tehdit olduğunu göstermektedir.

"DEVLETİN GÖREVİ, YURTTAŞIN CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAKTIR"

Silaha erişimin bu denli kolay olduğu bir ülkede, şiddetin sıradanlaşması da kaçınılmaz hale gelmektedir. Bireysel silahlanma yalnızca bir asayiş sorunu değil, toplumsal barışa ve kamusal güvenliğe yönelmiş yapısal bir tehdit haline gelmiştir. Devletin görevi, yurttaşın can güvenliğini sağlamaktır. Bireysel silahlanmayı sınırlayacak, internetten satışları önleyecek ve denetimi güçlendirecek yasal düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmelidir. Bu, artık siyasi değil, toplumsal bir zorunluluktur."