BirGün'ün haberi Meclis gündeminde: “İhale koşulları bir yabancı şirketi mi işaret ediyor?”

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, BirGün'ün gündeme getirdiği ihaleyi Meclis gündemine taşıdı.

BirGün, 2 Eylül’de “İhale kime gidecek?” başlıklı haberinde, TCDD’nin 40 yeni lokomotif alımı için düzenlediği ihalede, Avrupalı bir şirketin işaret edildiğini ve milyonlarca Euro'nun yurtdışındaki bu şirkete verileceğini yazdı. CHP'li Arslan, adrese teslim ihale iddiasını Meclis’e taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yazılı olarak yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren CHP’li Arslan, “İhale şartnamesinde yer alan ‘daha önce bin adet dizel motor üretmiş olma’ koşulunun dünyada yalnızca birkaç yabancı firmanın sağlayabildiği, özellikle İsviçre merkezli Stadler şirketine uygun olduğu belirtilmektedir. Bu durum, ihalenin adrese teslim olduğu iddialarını gündeme getirmektedir” dedi.

“TÜLOMSAŞ'ın kapatılıp TÜRASAŞ'a dönüştürülmesi ve Genel Müdürlüğün Ankara'ya taşınmasıyla Eskişehir'in 130 yıllık demiryolu sanayisi mirasının küçültülmesi de bu gelişmelerle birlikte daha anlamlı hale gelmektedir” ifadelerini kullanan Arslan, Bakanı Uraloğlu’na şu sorularını yöneltti:

"YERLİ ÜRETİM NEDEN GÖZ ARDI EDİLİYOR?"

• TÜRASAŞ, 40 adet lokomotifi üretme kapasitesine sahipken bu ihtiyaç neden TÜRASAŞ üzerinden karşılanmamış, ithalata açık bir ihaleye çıkılmıştır?

• Yaklaşık 250 milyon Euro tutarındaki bu ihalede neden hiçbir yerlilik şartı aranmamıştır?

• Daha önce TÜRASAŞ tarafından yerli tedarikçilerle başarıyla üretilmiş olan cer sistemi, yardımcı güç ünitesi, TCMS ve gövde gibi kritik ekipmanların bu kez yerli şartı olmadan doğrudan hazır alım yoluyla ihale edilmesinin gerekçesi nedir?

• Bu ihaleyle birlikte TÜRASAŞ'ın sürdürmekte olduğu Milli Elektrikli CoCo Lokomotif Projesi'nin devre dışı bırakılması mı amaçlanmaktadır?

• Aynı Bakanlığa bağlı TCDD Taşımacılık ve TÜRASAŞ'ın Eskişehir 5000 projesinde olduğu gibi işbirliği yapması mümkünken, neden ithalat tercih edilmiştir?

• İhalenin teknik şartnamesinde yer alan "daha önce 1000 adet dizel motor üretmiş olma" koşulu hangi teknik gerekçeyle konulmuştur? Bu koşulun ihaleyi fiilen tek bir yabancı şirkete yönlendirdiği iddiaları doğru mudur?

• Eskişehir 5000 lokomotifinde yaklaşık %70 yerlilik oranı yakalanmışken, bu ihalede neden en az %51 yerlilik oranı dahi aranmamıştır?

• TÜLOMSAŞ'ın kapatılıp TÜRASAŞ'a dönüştürülmesi ve Genel Müdürlüğün Ankara'ya taşınmasıyla Eskişehir'in 130 yıllık sanayi mirasının küçültülmesi sonucunda bu tip ihalelerde yerli üretim neden göz ardı edilmektedir?