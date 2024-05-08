BirGün'ün haberi Meclis gündeminde: "Okul yönetimi hesap vermek zorunda!"

12 ayrı suç kaydı olmasına rağmen lisede özel güvenlik olarak çalışan Hakan Kabak’ın en az 5 çocuğu cinsel tacize maruz bıraktığı skandala tepkiler sürüyor. Skandalı Meclis gündemine taşıyan CHP’li Demir, "Tehlikeli olduğu açıkça belli olan bu adamı işe alan okul yönetimi hesap vermek zorunda" dedi.

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BirGün’ün 7 Mayıs’ta "Suç makinesini okula güvenlik yapmışlar" başlığıyla yayımlanan haberi Meclis gündemine taşındı.

12 ayrı suç kaydı olan Hakan Kabak isimli erkeği bir lisede özel güvenlik olarak çalıştıran yetkililerin hesap vermesi gerektiğini vurgulayan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "12 ayrı suçtan kaydı olan bir suç makinesini, nasıl olurda çocuklarımızı emanet ettiğimiz okullara güvenlik görevlisi olarak alabilirler? Akıl alır gibi değil" dedi.

"Avcılarda bir lisede özel güvenlik olarak çalışan kişinin okulda eğitim gören 5 kız çocuğuna cinsel istismar uyguladığı ortaya çıktı. Güvenlik görevlisi Hakan Kabak’ın çocuklara mesajlar attığı ve gizlice fotoğraflarını çektiği tespit edildi. Kabak’ın telefonunda yapılan incelemede çocuklara ait fotoğraflar bulunmuş" diyen CHP’li Demir, skandalı Meclis gündemine taşıdıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"OKUL ÇEVRESİNDE DOLAŞTIĞI VE ÇOCUKLARA GÖZDAĞI VERDİĞİ SÖYLENİYOR"

"Güvenlik görevlisi olarak işe alınan kişinin geçmişinde yok yok. 12 ayrı suçtan kaydı olan bir adama nasıl güvenebilirsiniz? Nasıl çocukları emanet edebilirsiniz? Tehlikeli olduğu açıkça belli olan bu adamı işe alan okul yönetimi, bu çocukların başına gelenler için hesap vermek zorunda.

30-40 çocuğun daha bu adamın istismarının mağduru olduğu iddiaları var.

Daha acısı ise mağdurlardan birinin avukatı olan Merve Poyraz Özcan’ın açıklaması, buna göre sanık hala serbestçe dışarda dolaşıyor. Hala okul çevresinde dolaştığı ve çocuklara gözdağı verdiği söyleniyor.

Adaletin bir an önce yerini bulmasını ve Hakan Kabak’ın cezalandırılmasını bekliyoruz. Öte yandan böyle tehlikeli ve adli sicil kaydı kabarık bir adamın bir lisede güvenlik olarak çalışması kabul edilemez. Yüzlerce kız çocuğumuzun eğitim gördüğü, tüm gününü geçirdiği alanlarda çalışacak insanların, ince elenip sık dokunması gerekirken nasıl olurda işe alırsınız?

"OKUL YÖNETİMİNİN HİÇ Mİ SUÇU YOK"

Milli Eğitim Bakanlığı, güvenlik soruşturmaları yapılmış eğitimleri tasdiklenmiş öğretmenlerimizi mülakat belası ile oyalarken diğer personeller için bir inceleme şartı getirmedi mi? Bu yaşanan hadisede okul yönetiminin hiç mi suçu yok?

Biz konuyu meclis gündemine taşıdık ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sorduk. Nasıl 12 ayrı suçtan kaydı Hakan Kabak bir liseye güvenlik görevlisi olarak kabul edilmiştir? Okullara personel alımı yapılırken adli sicil kaydı kontrolü yapılmıyor mu? Bakanlık tarafından okullarda çalıştırılacak personeller hakkında belirlenmiş kriterler yok mu?

Sayın Bakan’ın bir an önce sorularımızı yanıtlamasını bekliyoruz. Bizim için çocuklarımızın güvenliği her şeyden önemli. Mağdur çocuklar ve ailelerinin yanındayız. Konunun takipçisi olacağız."