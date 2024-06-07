BirGün'ün haberi Meclis gündeminde: RTÜK, skandalı örtbas etmeye çalışıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, BirGün yazarı Timur Soykan'ın ortaya çıkardığı ve alelacele erişim engeli getirilen “Halkbank’tan mafyaya 550 milyon TL kredi” haberinin televizyonlarda yayınlamaması için RTÜK’ün 'sansür' çabalarını Meclis gündemine taşıdı.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yazarımız Timur Soykan'ın “Halkbank’tan mafyaya 550 milyon TL kredi” haberinin televizyonlarda yayınlamaması için RTÜK’ün “yapıcı ikaz” kılıfı altında arayarak, “sansür” uygulamasını Meclis gündemine taşıdı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Bulut, BirGün yazarı Timur Soykan'ın ortaya çıkardığı, “Halkbank’tan mafyaya 550 milyon TL kredi” başlıklı haber hakkında Halkbank’ın yaptığı erişim engeli ve içerikten çıkarma başvurusunun, İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından kabul edildiğini hatırlattı.

SKANDALI ÖRTBAS ETME GİRİŞİMİ

Mahkemenin, MASAK raporuna dayanan haber hakkında verdiği erişim engeli ve içerikten çıkarma kararının gerekçesinde “kişilik haklarının ihlal edildiğine” hükmettiğini belirten Bulut, şöyle devam etti:

“RTÜK Başkanı ve Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Şahin, hakkında içerikten kaldırma ve erişim engeli kararı verilen söz konusu haber için “yapıcı ikaz” kılıfı altında yayın kuruluşlarını aratmaktadır. Yayın kuruluşlarına haberin yapılmaması yönünde talimat verilmekte cezai sorumluluğu hatırlatılmaktadır. RTÜK Başkanlığının yanı sıra Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi de olan, bir koltukta iki karpuz taşıyan Ebubekir Şahin, kamu gücünü kullanarak skandalı örtbas etmek için medyayı yönlendirmektedir.”

HANGİ YAYINCI KURULUŞLAR ARANDI?

CHP’li Bulut, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"RTÜK Başkanı ve Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Şahin’in görev tanımında “yapıcı ikaz” var mıdır? Hangi mevzuata dayanarak yayın kuruluşları aranmıştır? Yayınlara önceden müdahale sansür değil midir?

Yapıcı ikaz hangi medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara yapılmıştır? Liste nasıl hazırlanmıştır? RTÜK başkanı mı Üst Kurul mu listeyi oluşturmuştur? Yapıcı ikaz metninin içeriği nedir?

Erişim engeli ve içerikten çıkarma kararı verilen "Mafyaya Kredi" haberleri ile ilgili yayın yasağı var mıdır?

YAPICI İKAZ SANSÜR DEĞİL Mİ?

Yayın yasağı hangi mahkeme tarafından, hangi tarihte alınmıştır?

Yapıcı ikaz ile sansür arasındaki fark nedir?

Belgeli haber niteliğindeki bir haberle ilgili yapıcı ikaz yapılması, RTÜK'ün temel amaçlarından biri olan ifade ve haber alma özgürlüğünü sağlamak ilkesiyle çeliştiğinden hareketle, sürecin aydınlatılması için bir girişimde bulunacak mısınız?"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halkbank'ın Ayhan Bora Kaplan çetesinin kara para akladığı şirkete verdiği yüz milyonlarca liralık kredilerini anlatan haberi "Halkımızın bankası Halkbank’ın resmî yalanlamalarına rağmen halen gerçek dışı kredi haberleri dolaşıma devam etmektedir" sözleriyle yalanlamıştı.

Ancak Timur Soykan, sosyal medya hesabından ilgili MASAK raporunu paylaşarak erişime engellenen haberin belgelerini de ortaya çıkardı.