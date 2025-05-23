BirGün'ün "Huzur hakkına doymadılar" haberi TBMM gündeminde

Türk Hava Yolları (THY) Anonim Ortaklığı’nın 2024 yılı hesap ve faaliyetlerine yönelik olağan genel kurul toplantısında, kurumun yönetim kurulunda değişikliğe gidildi. Havacılık tecrübesi olmayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurucusu olduğu ve yönetiminde de yer aldığı Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) iki yöneticisi de THY’nin yönetimine girdi. Yöneticilerine 2025’in ilk çeyreğinde 160 milyon TL’lik maddi menfaat sağlayan THY’nin aylık huzur hakkı 80 bin TL’ye çıkarıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, BirGün'ün ortaya çıkardığı haberi Meclis gündemine taşıdı.

THY Anonim Ortaklığı’nın 2024 yılı hesap ve faaliyetlerine yönelik olağan genel kurul toplantısı, 21 Mayıs’ta yapıldı. Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar ile Hüseyin Keskin ve Fatmanur Altun’un yönetim kurulu üyelikleri sona erdi. Keskin ve Altun’un yerine Özgül Özkan Yavuz ve Gülden Nacar, THY Yönetim Kurulu’na girdi.

AKP’Lİ OLMAK YETTİ

Mart 2019'da AKP’nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı olan ve seçimi kazanamayınca Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bakan Yardımcısı olan Yavuz, ulusal demiryolu işletmeciliğinin İstanbul’daki iki merkez tren garından biri olan Haydarpaşa garının vasfını kaybettirecek projeyi savunmuştu. Yavuz, seçimi kaybettikten sonra, ilk görev yeri olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olmuştu. Nacar ise AKP’nin İstanbul Dış İlişkiler Başkanlığı’nı yapmıştı.

HUZUR HAKKI

Genel Kurul’da THY’de yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık huzur hakkı da belirlendi. Genel Kurul’da alınan karar kapsamında THY yöneticilerine aylık 80 bin TL’lik huzur hakkı ödenmesi kararlaştırıldı. Yöneticilere, yılda dört kez verilecek ikramiyeden de yararlanacak olan yöneticilere sağlanan maddi menfaatteki artış, “Kurumsal yönetim uygulamalarının güçlendirilmesi” gerekçesiyle açıkladı.

YİYENLERİN GÖZÜNE DURSUN

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Karasu, THY yöneticilerine sağlanan maddi menfaatler ile ilgili yaptığı açıklamada AKP iktidarlarında liyakatin yerini eş dost akraba atamalarının aldığını belirtti.

Karasu, “Liyakatsiz kadrolara teslim edilen kamu kurumları çürüyor, çalışamaz hale geliyor” dedi. THY’deki son yönetim değişikliğinin de daha öncekilerde olduğu gibi “kayırmacılığın bir örneği” olarak yorumlayan Karasu, “Yıllardır yandaşların istihdam alanı haline getirilen THY’nin son genel kurulunda hiçbir havacılık tecrübesi olmayan bu kişiler, tıpkı daha öncekiler gibi kurumdan sadece maaş almayacaklar. İkramiye, huzur hakkı, makam odası, araç ve benzeri pek çok kamu kaynağını kullanacaklar. Milyonlarca genç iş ararken atama beklerken fakirin fukaranın alın terinden kesilen vergilerle, çoluk çocuğun rızkı ile bu kişilere verilen paralar, yiyenlerin gözüne dursun” dedi.

Karasu, görev değişikliği ve huzur hakkındaki artışları Meclis gündemine de taşıdı.

160 MİLYONA ÇIKTI

THY’nin 31 Mart 2025’te sona eren üç aylık hesap döneminde, grupta görev alan yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ödediği para, mali raporla da ortaya çıktı. Buna göre, 2024’ün ilk çeyreğinde 78 milyon TL olan THY yöneticilerine sağlanan “maddi menfaat” tutarı, bu yılın ilk üç ayında 160 milyon TL'ye kadar ulaştı. Yöneticilere, bu kapsamda 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında ise 633 milyon TL ödendi.