BirGün'ün "Kızılay AKP’lilere para dağıtmış" haberi Meclis gündeminde

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, BirGün'ün "Kızılay AKP’lilere para dağıtmış" haberini Meclis gündemine taşıdı.

Sevda Karaca, Kızılay Gaziantep Şehitkamil Şubesi'nin, AKP Gençlik Kolları'na “nakdi yardım” adı altında para dağıtmasını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sordu.

Karaca, önergesinde, "BirGün gazetesinin haberine göre Kızılay Gaziantep Şehitkamil Şubesi, AKP Gençlik Kolları yöneticisi ve üyesi olan 67 kişiye “nakdi yardım” adı altında para dağıtmıştır. Konuya ilişkin AKP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Birimi Başkanı Bekir Gül 'Tam detaylı bilgi veremem. Bizim bilgimiz dahilinde gerçekleşen bir durumdu bu. Ne kadar aldığımı da söyleyemem. Kendi üstlerimden bilgi alıp, onlara sormam lazım önce… Başkanıma sorun sorunuzu' şeklinde beyanda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca

"Kızılay’ın 6 Şubat depreminde çadırları ihtiyacı olan halka dağıtmak yerine, para ile sattığı kamuoyuna yansımıştı" diyen Karaca, şunları kaydetti: "Depremin ikinci yılı bitmek üzere iken halkın, hala barınma, sağlık, eğitim, sağlıklı içme suyuna erişimde büyük sıkıntılar yaşarken Kızılay’ın belli bir siyasete bağlı kurum ve kişilere yetkisiz bir şekilde nakdi yardım adı altında para göndermesi izaha muhtaçtır."

BAKAN YERLİKAYA'YA SORULAR

Sevda Karaca'nın, Bakan Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şöyle:

"1- Kızılay’ın Gaziantep Şehitkamil Şubesinin, AKP Gençlik Kolları yöneticisi ve üyelerine nakdi yardım adı altında para dağıtması Bakanlığınızın bilgisi dahilinde mi gerçekleştirilmiştir? Bu konuda Bakanlığınız bir soruşturma başlatmış mıdır?

2- Bahsi geçen nakdi yardım dağıtma kararı nasıl ve neye göre almıştır? Yardım listesine kimler dahil edilmiştir ve bu kişiler hangi kriterlere göre seçilmiştir? Yapılan nakdi yardımın toplam miktarı ne kadardır?

3- Yapılan nakdi yardım işlemi, Kızılay'ın yardım politikalarıyla uyumlu mudur?

4- Kızılay ile ilgili bir denetim mekanizması işletilmekte midir? Denetimler yapılıyor ise buna ilişkin usulsüzlükler tespit edilmiş midir? Kamuoyuna açıklar mısınız?

5- İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Ne zaman düşünüyorsunuz?"