BirGün'ün "Kot taşlama bitti, silikozis bitmedi" haberi Meclis gündeminde: Sağlık Bakanı'na sorular

Akciğerlerde toz birikmesine bağlı gelişen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen silikozis hastalığı, kot taşlama sektörünün yasaklanmasına rağmen yeniden gündemde.

Özellikle yapay taş kullanılan mutfak tezgâhı, banyo malzemeleri ve vitrifiye üretiminde yoğun toz maruziyetine bağlı silikozis vakalarının arttığını söyleyen Türk Toraks Derneği önlem alınması çağrısı yapıyor.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, gazetemiz BirGün'ün gündeme getirdiği konuyu Meclis'e taşıdı.

CHP’li Demir, Sağlık Bakanlığı'na silikozis hastalığı tanısı olan kişi sayısını ve hastalık için alınan önlemleri sordu.

TEHLİKE ARZ EDİYOR

Demir, yaptığı açıklamada, "Kot taşlama yasaklandı ancak mutfak tezgâhı, banyo malzemeleri üretimi gibi yapay taş kullanımın yoğun olduğu sektörlerde maalesef silikozis hızla yayılıyor. Ölümcül sonuçları olan bir hastalık. Özellikle yapay taş kullanımı yoğun ve toz solunan sektörler tehlike arz ediyor. Böyle sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin artırılması, meslek hastalıklarına ilişkin Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ortaklaşa bir çalışma yürütmesi gerekiyor" dedi.

"Ne yazık ki mevcut uygulamalar silikozis gibi meslek hastalıklarını önlemek için yeterli değil" diyen Demir, şunları söyledi: "AKP iktidarının meslek hastalıkları hastanelerini nasıl işlevsizleştirildiğini hatırlayalım. Meslek hastanelerinin ve meslek hastalıkları polikliniklerinin kapasitesi düşürüldü. Hastanelerinin uzman kadroları diğer devlet hastanelerine dağıtıldı. Asıl amaç ise SGK’yi meslek hastalığı maaşı vermekten kurtarmak.”

CHP'li Deniz Demir, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

">> Ülkemizde silikozis tanısı bulunan hasta sayısı kaçtır? Hasta sayılarının yıllara göre oranı nedir?

>> Silikozis hastalığının en yaygın olduğu iş kolları hangileridir?

>> Bir meslek hastalığı olan silikozisin önlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortak çalışma yürütülmesi planlanıyor mu?

>> Ülke genelinde meslek hastalıkları hastanelerinin ve polikliniklerinin artırılmasına yönelik bir çalışma var mıdır?"