BirGün'ün 'mafyaya kredi' haberi: RTÜK Başkanı, yayıncılara sopa gösterdi!

RTÜK Başkanı ve Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Şahin, BirGün yazarı Timur Soykan'ın gündeme getirdiği, hakkında içerikten kaldırma ve erişim engeli kararı verilen "Halkbank’tan mafyaya 550 milyon TL kredi" başlıklı haberine ilişkin açıklama yaptı. Şahin, açıklamasında, "Hiç kimsenin vatandaşımızın hizmetinde olan güzide bir Kamu Bankamıza ve Üst Kurulumuza haksızca saldırmasına hakkı yoktur" sözlerine yer verdi. Şahin, ayrıca, yayıncıları hedef alarak 'uyarı' ve 'ikazları' dikkate almamaları durumunda gerekli idari yaptırım ve hukuki yollara başvuru yapılacağını ifade etti.

BirGün’ün 5 Haziran'da manşetten verdiği Timur Soykan imzalı, Ayhan Bora Kaplan'la ilgili “Halkbank’tan mafyaya 550 milyon TL kredi” başlıklı haber hakkında gelişmeler sürüyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı ve Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Şahin, açıklamasında, haberin yalan olduğunu savunarak "Hiç kimsenin vatandaşımızın hizmetinde olan güzide bir Kamu Bankamıza ve Üst Kurulumuza haksızca saldırmasına hakkı yoktur" ifadelerine yer verdi.

Haberin içerikten kaldırılması ve yayın yasağı ile sansürlenmesine de değinen Şahin, "Uyarılar sansür değil, yayıncı kuruluşun lehine olacak yapıcı ikazlardır. Yapılan yalan, yanlış veya manipülasyon amaçlı haberin düzeltilmesi uyarısıdır. Yayıncıların mahkemenin yayın yasağına uymaması ve yapıcı uyarılarımızı dikkate almaması durumunda gerekli idari yaptırım ve hukuki hak arayışları gündeme gelecektir" ifadelerini kullandı.

Şahin'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Bazı basın organlarında yer alan yanlış haberler, gerçek dışı sosyal medya paylaşımları ve halkı bilinçli olarak yanlış yönlendirme girişimleri sonrasında bu açıklamayı yapmak zaruret arz etmiştir. İlgili mahkemenin verdiği yayın yasağı ortadayken ve halkımızın bankası Halkbank’ın resmî yalanlamalarına rağmen halen gerçek dışı kredi haberleri dolaşıma devam etmektedir. Halk Bankasını, şahsımı ve Üst Kurulumuzu maksatlı olarak yıpratmayı görev edinen, işi gazetecilikten başka her şey olan birilerinin, uzmanlarımızın medya kuruluşları ile irtibatlarına yönelik çarpıtma çabalarına acı bir tebessümle şahit oluyoruz. RTÜK İletişim Merkezi gibi çeşitli kanallar üzerinden medya hizmet sağlayıcı kuruluşların asılsız, yanlış ve yalan haber yaptığı ihbarları RTÜK’e ulaştığında görevli uzman personelimiz tamamen ilgili yayıncının lehine olacak şekilde gerekli uyarıları yapmaktadır. Uyarılar sansür değil, yayıncı kuruluşun lehine olacak yapıcı ikazlardır. Yapılan yalan, yanlış veya manipülasyon amaçlı haberin düzeltilmesi uyarısıdır. Yayıncıların mahkemenin yayın yasağına uymaması ve yapıcı uyarılarımızı dikkate almaması durumunda gerekli idari yaptırım ve hukuki hak arayışları gündeme gelecektir. Bilinçli olarak servis edilen yalan haberlerle ve yalanı yayma çabasında olanlar ile hem yargı önünde hem de idari anlamda mücadele edilecektir. Hiç kimsenin vatandaşımızın hizmetinde olan güzide bir Kamu Bankamıza ve Üst Kurulumuza haksızca saldırmasına hakkı yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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JET HIZIYLA SANSÜR!

BirGün’ün dün manşetten verdiği Timur Soykan imzalı Ayhan Bora Kaplan haberine jet hızıyla içerikten çıkarma kararı gelmişti.

Soykan’ın “Halkbank’tan mafyaya 550 milyon TL kredi” başlıklı yazısı hakkında Halkbank’ın yaptığı erişim engeli ve içerikten çıkarma başvurusu, İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından kabul edilmişti.

Hâkimlik, MASAK raporuna dayanan haber hakkında verdiği erişim engeli ve içerikten çıkarma kararının gerekçesinde yalnızca “kişilik haklarının ihlal edildiğini” savunmakla yetinmişti. Ancak bahsedilen ihlale ilişkin herhangi bir detay verilmemişti.