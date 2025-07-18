BirGün'ün "Mama çetesi" haberi Meclis gündeminde

BirGün\Ankara

BirGün’ün ortaya çıkardığı “Mama çetesi” skandalı Meclis gündemine taşındı. SGK müfettişleri, tıbbi bebek mamalarının yazıldığı reçeteleri mercek altına aldı. Yenidoğan bebekler adına yazılan rapor ve reçetelerle binlerce kutu tıbbi bebek mamasının eczanelerden usulsüz olarak alındığı ve SGK’nin zarara uğratıldığı belirlendi.

Dem Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan da mama çetesi TBMM Başkanlığı’na yazı soru önergesi vererek Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sordu.

"HALKIN VERGİLERE ÇETELERE AKTARILDI"

Olan yaptığı açıklamada, “Benzer yöntemlerle çok sayıda bebek adına sahte reçete düzenlendiği, sistematik bir organizasyon eliyle halkın vergilerinin çetelere aktarıldığı görülmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın bağlı kurumları ve bilgi sistemlerinin bu derece açık hale gelmesi hem kişisel verilerin korunması hem de kamunun sağlık bütçesinin güvenliği açısından kabul edilemez bir zafiyete işaret etmektedir. Her vatandaşın bilgisi dışında reçete yazılabildiği bir düzende sağlık hizmeti değil, piyasaya açılmış bir vurgun alanı söz konusudur. Bu durum, halkın sağlık hakkına doğrudan bir saldırı niteliğindedir” dedi.

BAKANLARA ZOR SORULAR

Milletvekili Olan’ın Sağlık Bakanı Memişoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’a yönelttiği sorular şu şekilde:

SGK tarafından 2023 ve 2024 yıllarında tıbbi bebek maması temini amacıyla karşılanan reçete ve ödeme sayısı kaçtır?

Tıbbi bebek mamalarının temin edildiği reçetelerin kaçı hakkında usulsüzlük veya sahtecilik şüphesiyle denetim başlatılmıştır?

Düzce’de doğan bir bebek adına İstanbul’da düzenlenen sahte rapor ve reçetelerle SGK’den karşılanan 111 kutu tıbbi mama olayına ilişkin Bakanlığınızca soruşturma başlatılmış mıdır? Kaç kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur?

Bu olayda adı geçen sağlık kurumları ve eczaneler hakkında SGK nezdinde nasıl bir yaptırım uygulanmıştır?

Yurttaşların kimlik bilgilerinin, özellikle bebeklere ait kişisel verilerin bu şekilde üçüncü kişiler tarafından nasıl ele geçirildiğine dair bir tespit yapılmış mıdır?

Türkiye'de önceki yıllarda çeşitli platformlardan kimlik bilgilerinin sızdırıldığı bilinmektedir. Bu durumun sağlık sisteminde bu tür dolandırıcılık olaylarına zemin hazırladığı yönünde bir değerlendirme yapılmış mıdır?

SGK bu tür suistimalleri engellemek adına, reçete ve rapor sistemlerinde ne gibi güvenlik önlemleri almayı planlamaktadır?

Sağlık Bakanlığı, bebekler adına sahte teşhis raporları ve reçetelerle yapılan tıbbi mama teminlerini ne zaman ve nasıl fark etmiştir?

Sahte rapor hazırladığı ve usulsüz reçete düzenlediği tespit edilen hekimler, hastaneler ve aile sağlığı merkezleri hakkında bugüne dek hangi idari işlemler yapılmıştır?

Bakanlık tarafından 2023 ve 2024 yıllarında özel hastanelerde yazılan reçetelere yönelik yapılan denetim sayısı kaçtır? Kaçında usulsüzlük tespit edilmiştir?

Bu olayda adı geçen Kolan Hastanesi ve bağlı sağlık kuruluşlarının daha önce benzer soruşturmalarla ilişkilendirilmiş olması Bakanlığınızca dikkate alınmış mıdır? Bu hastane hakkında açılmış başka idari veya cezai soruşturma var mıdır?

Yurttaşların, özellikle bebeklerin kimlik bilgilerinin kötü niyetli kişi ve grupların eline nasıl geçmiştir? Sağlık verilerinin korunması için ne gibi önlemler alınmaktadır?

Kamu zararı oluşturduğu tespit edilen bu uygulamalardan dolayı ilgili özel sağlık kuruluşlarının kamu ile sözleşmeleri iptal edilecek midir?

Bakanlık, sağlık alanında piyasacı politikaların sonucu olarak ticarileşen ve ticarileştikçe suç örgütlerinin açık hedefi haline gelen sistemin yeniden kamu yararına dönüştürülmesi için herhangi bir yapısal adım atmayı planlamakta mıdır?

"ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULSUN"

Öte yandan Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını da talep eden Olan, “Sağlık Bakanlığı ve SGK üzerinden yapılan sahte tıbbi bebek maması reçeteleriyle kamu kaynakları usulsüz şekilde kullanılmış ve Türkiye’de yeni bir skandal ortaya çıkmıştır. Bebeklerin kimlik bilgileri kullanılarak sahte rapor ve reçetelerle tıbbi mama temin edilmesi yoluyla halk sağlığına, kişisel veri güvenliğine ve kamu kaynaklarına yönelik gerçekleştirilen sistematik yolsuzluğun araştırılması; olayda sorumluluğu bulunan kişi, kurum ve organizasyonların açığa çıkarılması, alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir meclis araştırılması açılmasını arz ve talep ederiz” ifadelerini kullandı.