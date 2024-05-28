BirGün'ün '#OmuzVer' kampanyasına sosyal medyada büyük destek
Gazetemiz BirGün'ün abonelik kampanyası, sosyal medyada büyük destek gördü. Siyasilerden gazetecilere, sanatçılardan bilim insanlarına kadar çok sayıda yurttaş, BirGün'e abone olunması çağrısını yaptı.
Gazetemiz BirGün'ün abonelik kampanyası "#OmuzVer" sloganıyla başladı.
Yurttaşlar, gazetemizin abonelik çağrısına destek veren çok sayıda paylaşımda bulundu.
Sanatçılar, bilim insanları, gazeteciler, siyasiler, BirGün'ün abonelik kampanyasına destek verilmesi çağrısını yaptı.
Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:
BirGün, omuz omuza yürüyelim diyor. Biz de #OmuzVer diyelim.— Yekta Kopan (@yektakopan) May 28, 2024
Yolun açık olsun @BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/mL1ZmEixT0
Bağımsız, özgür gazetecilik için,— aziz çelik (@EmeginHalleri) May 28, 2024
Hakikatin peşinden gitmek için#OmuzVer @BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/KCKVRXgjiD
“(…) Bir gün mutlaka yeneceğiz, ey ithalatçılar, ihracatçılar, ey ⁰şeyhülislam! ⁰Bir gün mutlaka yeneceğiz! Bir gün mutlaka yeneceğiz! ⁰Bunu söyleyeceğiz bin defa! ⁰Sonra bin defa daha, Sonra bin defa daha, çoğaltacağız ⁰marşlarla ⁰Ben ve sevgilim ve arkadaşlar… pic.twitter.com/RFnCmUtaOe— Barış Pehlivan (@barispehlivan) May 27, 2024
Demokrasi için özgür basın vazgeçilmez bir gerekliliktir. Birgün Gazetesi'ne abone ol, abone bul. pic.twitter.com/JmfD5hmPdT— Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) May 27, 2024
Ben abone oldum. Basında çok seslilik yaşamalı. @BirGun_Gazetesi https://t.co/hji6jaNnxJ— Murat Yetkin (@MuratYetkin2) May 27, 2024
Bağımsız, özgür gazetecilik için #OmuzVer pic.twitter.com/7IVkDEDoaV— Timur Soykan (@timursoykan) May 27, 2024
Bizleri korkmadan köşesinde ağırlayan, Silivri'den özgürce yazmamızı sağlayan, haklının ve hakikatin sesini taşıyan @BirGun_Gazetesi’ne sen de #OmuzVer pic.twitter.com/p8uzCN7FmA— Dr. Tayfun Kahraman (@tayfun_kahraman) May 27, 2024
Bağımsız ve özgür gazetecilikle 25 aydır hukuk mücadelemize omuz veren @BirGun_Gazetesi’ne sen de #OmuzVer pic.twitter.com/NvQaHQs1QR— Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) May 27, 2024
Çocukların yoksulluğunun, çaresizliğinin yanında olan #Birgün’e #OmuzVer pic.twitter.com/ubkNTgtSVL— Hacer Foggo (@hacerfoggo) May 27, 2024
Bugün 27 Mayıs. 11 yıl önce tam da bu zamanlar tanışmıştık medyanın “PENGUEN” yüzüyle.— Akif Burak Atlar (@akifburakatlar) May 27, 2024
BirGün gerçekleri yazan, doğruları yansıtan az sayıda mecradan biri olarak toplumun yanında oldu, hala öyle…
Gezi’nin 11. yıl dönümünde BirGün’e #OmuzVer pic.twitter.com/Mop8BFRPle
#OmuzVer pic.twitter.com/3WDOlWFdqy— Cigdem Toker (@cigdemtoker) May 27, 2024
#OmuzVer Çünkü bağımsız alanlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. @BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/ANJtdUuwhU— Tuncay Akgün (@tuncayakgun_) May 27, 2024
Birgün varsa yalnız değiliz. #OmuzVer pic.twitter.com/PLJuPQRgiv— Ozan Çoban (@cobanozan) May 27, 2024
Yalansız haberciliğe #OmuzVer pic.twitter.com/r73k0JPW3o— Orhan Alkaya (@alkayaorhan) May 27, 2024
"Karanlık dünya bir çocuğu yuttu: Tarikat karanlığında henüz 6 yaşında..." haberini ilk Birgün'de okudunuz.— Filiz Aslan (@SimonettaVspc) May 27, 2024
BirGün’e abone olun, patronsuz medyaya güç verin. #OmuzVer Faşizme karşı her gün BirGün! https://t.co/bkGWP5P6qH https://t.co/jjjdVv84l1
#OmuzVer https://t.co/8PrKIftWXE— Türkan Elçi (@turkan_elci) May 27, 2024
#OmuzVer @BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/zdO2JdLMaD— Nazan Kesal (@KesalNazan) May 27, 2024
Yanlışa hayır demek için— mehmet esen (@mehmetesen) May 28, 2024
Haksızlıkların karşısında susmamak için @BirGun_Gazetesi’ne bir #omuzver. pic.twitter.com/7a7kcIAaXO
Abone olalım #Birgün’e #OmuzVer’elim @BirGun_Gazetesi https://t.co/Qm03qtZjuS— Erdal Güney (@guneyerdal) May 27, 2024
May 27, 2024
20 yıldır bağımsız gazetecilik ve halkın haber alma özgürlüğü için mücadele eden @BirGun_Gazetesi’ne#OmuzVer pic.twitter.com/clk3JSgoDk— Esin Köymen (@koymenesin) May 27, 2024
BirGün’e #OmuzVer pic.twitter.com/45Fn2u4UBu— KAYIHAN PALA (@KAYIHANPALA) May 27, 2024
Gerçeğin peşinde, emekçinin ezilenin her daim yanında olan BirGün’e#OmuzVer— Alper Taş (@alper_tas) May 27, 2024
Yaşasın BirGün pic.twitter.com/1zIL7xMs1a
Tehdit, baskı ve saldırılara boyun eğmeden halkın haber alma hakkını gözeten Birgün Gazetesi’ne sen de #OmuzVer@BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/9FZmzwWg4M— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) May 27, 2024
BirGün'e omuz vermek lazım. BirGün lazım, hep lazım. #OmuzVer https://t.co/Ro46XXujIO— ali topuz (@alidurantopuz) May 27, 2024
Dayanışma zamanı #omuzver— Önder İşleyen (@ondrisleyen) May 27, 2024
"Fırtınalara direndi yelkenler. Canavarlarla boğuştu genç kadın ve erkekler. Ama ne yolda olmaktan vazgeçtiler ne de yolculuktan. " https://t.co/ogxT0o6K6c
Tüm baskılara, davalara ve tehditlere rağmen dimdik duran, gerçekleri yazmaktan asla vazgeçmeyen, gazeten @BirGun_Gazetesi’ne #OmuzVer— Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) May 27, 2024
Bağımsız gazeteciliğe #OmuzVer, abone ol ➡️ https://t.co/m1TgTuo82i https://t.co/PASoGbvdNI
Birgüne abone ol, gerçekler su yüzüne çıksın, karanlık köşelerde yolsuzlukların, hırsızlıkların, taciz ve istismarın üstü örtülmesin. #OmuzVer Yürüyelim üstüne karanlığın, aydınlığa, eşitliğe, sevgi ve dayanışmaya açılan kapının kilidini sökelim. pic.twitter.com/wDe83k4rv9— İlknur Başer (@ilknurbaser_) May 27, 2024
Hakikati karartmaya çalışanlara inat BirGün, 20 yıldır gerçeklerin peşini bırakmıyor.— Gülizar Biçer Karaca (@GulizarBicer) May 27, 2024
Yalanı, talanı, rantı, yağmayı deşifre ediyor.
#OmuzVer gerçekler karartılmasın!#OmuzVer geleceğimiz karanlığa teslim olmasın! https://t.co/99cez9oaTp
abone olun, BirGün sizin desteğinizle büyüsün. #OmuzVer! https://t.co/5a1xd0QHR2— Yalçın Karatepe (@ykaratepe) May 27, 2024
memleketin gerçek gazeteciliğe çok ihtiyacı olduğu günlerdeyiz, o yüzden #omuzver https://t.co/pgZTt2pzrc— fatih yaşlı (@fatih_yasli) May 27, 2024
Bağımsız gazeteciliğe #OmuzVer— Veli Ağbaba (@veliagbaba) May 27, 2024
Abone olmak için https://t.co/z3z4m9STC2@BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/2GOvP8y8TV
BirGün’e #OmuzVer— Gül Çiftci (@gulciftci) May 27, 2024
Abone olmak için https://t.co/vGvDm1ju2A@BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/G5iLSlPiLK
📰 @BirGun_Gazetesi 'ne güvendiğinizi ve inandığınızı biliyorum.— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) May 27, 2024
Güzel bir kampanya ile BirGün #OmuzVer diyor, abonelik ve desteğinizi bekliyor. Ben de abonesiyim. Sizleri de omuz vermeye davet ederim. pic.twitter.com/PPOVCSqYev
BirGün'e #OmuzVer https://t.co/rRv9PaHqIk— İlhan Cihaner (@ilhancihaner) May 27, 2024
#OmuzVer 🌹 https://t.co/Qh4TK6IDAM— Sevinç Eratalay✊ (@EratalaySevinc) May 27, 2024
Özgür basına destek ol! BirGün’e ABONE olarak sen de #OmuzVer e bilirsin👍🏻 https://t.co/GlG2YDBRfX pic.twitter.com/oa5TBaLucE— Timur Akkurt - teknosafari.net (@timurakkurt) May 27, 2024
Gerçek habercilik için… pic.twitter.com/4TiSr3cRAX— orhan aydın (@orhanaydin6) May 27, 2024
Özgür basın, özgür gazetecilik için,— Utku Çakırözer (@utkucakirozer) May 27, 2024
halkın haber alma hakkı için,
BirGün'e #OmuzVer!..@BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/F8VI2SMCps
Halkın haber alma özgürlüğünün cezalandırılmak istendiği dönemde kamu yararı gözeterek gazetecilik faaliyeti yürüten Birgün Gazetesine #OmuzVer @BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/Whg9SRRylV— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) May 27, 2024
Komşu ile omuz omuza...#OmuzVer pic.twitter.com/1wOzJjFILK— Fatih Polat (@fpolat69) May 27, 2024
Gerçeklere ulaşmak için, bağımsız medyanın en önemli mecralarından BirGün’e #OmuzVer. Abone olmak için https://t.co/Bh9RjvjFOr pic.twitter.com/94Zj3KLIpi— Bülent Mumay (@bulentmumay) May 27, 2024
BirGün gündem yaratan haber dosyaları, dik duruşu, laik kamucu perspektifi ve zor zamanlarda yoldaşlık hukukunu koruyan gazeteci kadrosu ile toplumsal muhalefetin ve dürüst gazeteciliğin sembollerimden biri oldu. Özgürlük için, yaşam hakkı için, eşitlik için BirGün’e #OmuzVer pic.twitter.com/l7hJ3oV5jf— güven gürkan öztan (@guven_oztan) May 27, 2024
#OmuzVer pic.twitter.com/tyEF07kxk6— Yılmaz Aslantürk (@otisabi) May 27, 2024
Sabah yayında söylemiştim ama bir daha hatırlatmakta fayda var.— ÜNSAL ÜNLÜ (@unsalunlu) May 27, 2024
Dostlar; haberdar olmanız, yalanları gerçek gibi sunanlara direnebilmeniz için bağımsız medyaya ihtiyacınız var.
Bağımsız medyanın da size elbette... @BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/FSI0xCklTo
May 27, 2024
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