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BirGün'ün '#OmuzVer' kampanyasına sosyal medyada büyük destek

Gazetemiz BirGün'ün abonelik kampanyası, sosyal medyada büyük destek gördü. Siyasilerden gazetecilere, sanatçılardan bilim insanlarına kadar çok sayıda yurttaş, BirGün'e abone olunması çağrısını yaptı.

Medya
  • 28.05.2024 10:25
  • Giriş: 28.05.2024 10:25
  • Güncelleme: 28.05.2024 10:56
Kaynak: Haber Merkezi
BirGün'ün '#OmuzVer' kampanyasına sosyal medyada büyük destek

Gazetemiz BirGün'ün abonelik kampanyası "#OmuzVer" sloganıyla başladı.

Yurttaşlar, gazetemizin abonelik çağrısına destek veren çok sayıda paylaşımda bulundu.

Sanatçılar, bilim insanları, gazeteciler, siyasiler, BirGün'ün abonelik kampanyasına destek verilmesi çağrısını yaptı.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

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Abonelik sayfasına gitmek için buraya tıklayın.

#OmuzVer

 

BirGün'e Abone Ol