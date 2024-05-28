BirGün'ün '#OmuzVer' kampanyasına sosyal medyada büyük destek

Gazetemiz BirGün'ün abonelik kampanyası, sosyal medyada büyük destek gördü. Siyasilerden gazetecilere, sanatçılardan bilim insanlarına kadar çok sayıda yurttaş, BirGün'e abone olunması çağrısını yaptı.

Gazetemiz BirGün'ün abonelik kampanyası "#OmuzVer" sloganıyla başladı.

Yurttaşlar, gazetemizin abonelik çağrısına destek veren çok sayıda paylaşımda bulundu.

Sanatçılar, bilim insanları, gazeteciler, siyasiler, BirGün'ün abonelik kampanyasına destek verilmesi çağrısını yaptı.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

“(…) Bir gün mutlaka yeneceğiz, ey ithalatçılar, ihracatçılar, ey ⁰şeyhülislam! ⁰Bir gün mutlaka yeneceğiz! Bir gün mutlaka yeneceğiz! ⁰Bunu söyleyeceğiz bin defa! ⁰Sonra bin defa daha, Sonra bin defa daha, çoğaltacağız ⁰marşlarla ⁰Ben ve sevgilim ve arkadaşlar… pic.twitter.com/RFnCmUtaOe — Barış Pehlivan (@barispehlivan) May 27, 2024

Demokrasi için özgür basın vazgeçilmez bir gerekliliktir. Birgün Gazetesi'ne abone ol, abone bul. pic.twitter.com/JmfD5hmPdT — Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) May 27, 2024

Bizleri korkmadan köşesinde ağırlayan, Silivri'den özgürce yazmamızı sağlayan, haklının ve hakikatin sesini taşıyan @BirGun_Gazetesi’ne sen de #OmuzVer pic.twitter.com/p8uzCN7FmA — Dr. Tayfun Kahraman (@tayfun_kahraman) May 27, 2024

Bağımsız ve özgür gazetecilikle 25 aydır hukuk mücadelemize omuz veren @BirGun_Gazetesi’ne sen de #OmuzVer pic.twitter.com/NvQaHQs1QR — Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) May 27, 2024

Bugün 27 Mayıs. 11 yıl önce tam da bu zamanlar tanışmıştık medyanın “PENGUEN” yüzüyle.



BirGün gerçekleri yazan, doğruları yansıtan az sayıda mecradan biri olarak toplumun yanında oldu, hala öyle…



Gezi’nin 11. yıl dönümünde BirGün’e #OmuzVer pic.twitter.com/Mop8BFRPle — Akif Burak Atlar (@akifburakatlar) May 27, 2024

"Karanlık dünya bir çocuğu yuttu: Tarikat karanlığında henüz 6 yaşında..." haberini ilk Birgün'de okudunuz.

BirGün’e abone olun, patronsuz medyaya güç verin. #OmuzVer Faşizme karşı her gün BirGün! https://t.co/bkGWP5P6qH https://t.co/jjjdVv84l1 — Filiz Aslan (@SimonettaVspc) May 27, 2024

Yanlışa hayır demek için

Haksızlıkların karşısında susmamak için ⁦@BirGun_Gazetesi⁩’ne bir #omuzver. pic.twitter.com/7a7kcIAaXO — mehmet esen (@mehmetesen) May 28, 2024

20 yıldır bağımsız gazetecilik ve halkın haber alma özgürlüğü için mücadele eden @BirGun_Gazetesi’ne#OmuzVer pic.twitter.com/clk3JSgoDk — Esin Köymen (@koymenesin) May 27, 2024

Gerçeğin peşinde, emekçinin ezilenin her daim yanında olan BirGün’e#OmuzVer

Yaşasın BirGün pic.twitter.com/1zIL7xMs1a — Alper Taş (@alper_tas) May 27, 2024

Tehdit, baskı ve saldırılara boyun eğmeden halkın haber alma hakkını gözeten Birgün Gazetesi’ne sen de #OmuzVer@BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/9FZmzwWg4M — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) May 27, 2024

Dayanışma zamanı #omuzver



"Fırtınalara direndi yelkenler. Canavarlarla boğuştu genç kadın ve erkekler. Ama ne yolda olmaktan vazgeçtiler ne de yolculuktan. " https://t.co/ogxT0o6K6c — Önder İşleyen (@ondrisleyen) May 27, 2024

Birgüne abone ol, gerçekler su yüzüne çıksın, karanlık köşelerde yolsuzlukların, hırsızlıkların, taciz ve istismarın üstü örtülmesin. #OmuzVer Yürüyelim üstüne karanlığın, aydınlığa, eşitliğe, sevgi ve dayanışmaya açılan kapının kilidini sökelim. pic.twitter.com/wDe83k4rv9 — İlknur Başer (@ilknurbaser_) May 27, 2024

Hakikati karartmaya çalışanlara inat BirGün, 20 yıldır gerçeklerin peşini bırakmıyor.



Yalanı, talanı, rantı, yağmayı deşifre ediyor.



#OmuzVer gerçekler karartılmasın!#OmuzVer geleceğimiz karanlığa teslim olmasın! https://t.co/99cez9oaTp — Gülizar Biçer Karaca (@GulizarBicer) May 27, 2024

memleketin gerçek gazeteciliğe çok ihtiyacı olduğu günlerdeyiz, o yüzden #omuzver https://t.co/pgZTt2pzrc — fatih yaşlı (@fatih_yasli) May 27, 2024

📰 @BirGun_Gazetesi 'ne güvendiğinizi ve inandığınızı biliyorum.



Güzel bir kampanya ile BirGün #OmuzVer diyor, abonelik ve desteğinizi bekliyor. Ben de abonesiyim. Sizleri de omuz vermeye davet ederim. pic.twitter.com/PPOVCSqYev — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) May 27, 2024

Halkın haber alma özgürlüğünün cezalandırılmak istendiği dönemde kamu yararı gözeterek gazetecilik faaliyeti yürüten Birgün Gazetesine #OmuzVer @BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/Whg9SRRylV — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) May 27, 2024

Gerçeklere ulaşmak için, bağımsız medyanın en önemli mecralarından BirGün’e #OmuzVer. Abone olmak için https://t.co/Bh9RjvjFOr pic.twitter.com/94Zj3KLIpi — Bülent Mumay (@bulentmumay) May 27, 2024

BirGün gündem yaratan haber dosyaları, dik duruşu, laik kamucu perspektifi ve zor zamanlarda yoldaşlık hukukunu koruyan gazeteci kadrosu ile toplumsal muhalefetin ve dürüst gazeteciliğin sembollerimden biri oldu. Özgürlük için, yaşam hakkı için, eşitlik için BirGün’e #OmuzVer pic.twitter.com/l7hJ3oV5jf — güven gürkan öztan (@guven_oztan) May 27, 2024

Sabah yayında söylemiştim ama bir daha hatırlatmakta fayda var.

Dostlar; haberdar olmanız, yalanları gerçek gibi sunanlara direnebilmeniz için bağımsız medyaya ihtiyacınız var.

Bağımsız medyanın da size elbette... @BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/FSI0xCklTo — ÜNSAL ÜNLÜ (@unsalunlu) May 27, 2024

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