BirGün'ün ortaya çıkardığı skandal düğün hakkında soru önergesi: Takılar kimin bütçesinden verildi?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, BirGün'ün ortaya çıkardığı skandal BDDK düğününü Meclis gündemine taşıdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğününe, BDDK’nin denetimi altındaki bankalar ve finans kuruluşlarının yöneticilerinin davet edilmesini Meclis gündemine taşıyan DEM Partili Sevilay Çelenk, “Düğünde takılan para ve ziynet eşyaları kişisel bütçelerden mi, temsil ettikleri kurumların bütçelerinden mi finanse edilmiştir?” diye sordu.

“KAMUOYUNDA CİDDİ RAHATSIZLIK YARATTI”

BDDK’nin finansal sistemin düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla kurulan bağımsız bir kamu kurumu olduğunu hatırlatan Çelenk, yaşananlara, “Mustafa Aydın’ın düğününde yaşanan durum, kurumun otoritesini kullanmada gözetmesi gereken başta etik ilkeler olmak üzere işleyişe dair temel ilkelerle ilişkili olarak kamuoyunda ciddi rahatsızlık yaratmıştır” sözleriyle tepki gösterdi

“ÇIKAR İLİŞKİSİ Mİ KURULUYOR?”

BDDK'nin denetimindeki bankaların genel müdürleri ve diğer finans kuruluşlarının yöneticilerinin yüksek miktarda takı takması, kurumun denetlediği kuruluşlarla arasındaki tarafsızlık ilişkisini zedelediğini belirten Çelenk, “BDDK'nın denetlemekle yükümlü olduğu kurumlarla arasındaki tarafsızlık temelinde yürütülmesi gereken ilişkilere gölge düşürmüş ve bu finans kurumlarıyla bir tür çıkar ilişkisinin kurulduğu yönünde haklı şüphelere yol açmıştır. Bu yöneticilerin kurumlarını denetleyen kurulun üst düzey yöneticisinin düğününe katılması ve takı takmalarının oluşturduğu ‘çıkar ilişkisi’ Bakanlığınızca değerlendirilecek midir?” diye sordu.

“İNCELEME BAŞLATILDI MI?”

Kamuoyuna yansıyan bilgiler sonrası BDDK’nin ne yapacağı tartışılırken Bakanlığı harekete geçmeye çağıran Sevilay Çelenk, “Kamu kurumları ve diğer finans kuruluşlarının taşıdığı kamusal sorumluluk çerçevesinde son derece sorunlu olan bu durumla ilişkili bir inceleme başlatılmış mıdır?” dedi.

“BANKALARLA İLGİLİ VERİLERİN GÜVENLİĞİ SORGULANIR HALE GELMİŞTİR”

BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğünündeki takı merasimi sırasında bazı bankaların yöneticilerinin takı sırasına girmesi, BDDK'nın bankalarla ilgili verilerinin güvenilirliğini de tartışmaya açtı. BDDK’nın verilerinin güvenirliğinin sorgulandığını belirten Çelenk, “Takı merasimi sırasında oluşan görüntüler, BDDK'nın bankalarla ilgili verilerinin güvenilirliğini de sorgulatmaktadır. Bu çerçevede, BDDK’nın ilişkili olduğu Bakanlığınızdan herhangi bir yetkili de söz konusu düğüne katılmış mıdır?” diye sordu.

“DÜĞÜN ‘TASARRUF TEDBİRLERİNE’ UYGUN MU?”

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı “tasarruf tedbilerini” hatırlatan Çelenk, BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğününün bu tedbirlere uyup uymadığını sordu: “Bakanlığınız, ‘tasarruf tedbirleri’ açıklamış ve kurumların bu tedbirlere uyması gerektiğini vurgulamıştı. Bu bağlamda, söz konusu düğün ve harcamaları eğer banka ya da finans kuruluşlarının bütçesinden karşılanmışsa bu harcamalar bu tasarruf tedbirlerine uygun mudur? Bu durum, kamu kaynaklarının kullanımı açısından nasıl değerlendirilmektedir?”

Sevilay Çelenk tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yöneltilen sorular şöyle: