BirGün'ün "Tasarruf Genelgesi 14 günde yerle bir" haberi Meclis gündeminde

BirGün'ün gündeme getirdiği, kamu idarelerinde son on dört günde gerçekleşen toplam taşıt kiralama, organizasyon ve tanıtım giderinin 1 milyar TL'yi aşması bu kez TBMM gündeminde yer aldı. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e Bakanlık tarafından alınan tasarruf tedbirlerini sordu.

Kamu kuruluşlarına gönderilen Tasarruf Genelgesi'ne rağmen kamu idarelerinin toplam taşıt kiralama, organizasyon ve tanıtım giderinin 14 günlük bir süreçte 1 milyar TL'yi aşması Meclis gündemine taşındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz günlerde harcamaların rasyonelleşmesi gerektiğini belirterek kamu kurumlarına gönderdiği tasarruf genelgesi kağıt üzerinde kaldı.

14 günde harcamalar 1 milyar lirayı aştı. BirGün'ün konuyu "Tasarruf Genelgesi 14 günde yerle bir" başlığıyla gündeme taşımasının ardından 'Tasarruf Tedbirleri' bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “taviz verilmeden uygulanacak” dediği “Kamu Tasarruf Tedbirleri Genelgesi”ne hiçbir kamu kuruluşunun uymadığını, genelgenin yayınlandığı günden bugüne ciddi harcamalar yapıldığına dikkat çekti.

17 Temmuz 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen Tasarruf Tedbirleri Genelgesi hakkında yazılı soru önergesi veren CHP’li Kış, 2 haftada hiçbir kısıtlamaya ve tasarrufa gidilmediğini aksine yüksek harcamalar yapıldığını belirtti.

Kış, Bakan Şimşek tarafından, taviz verilmeden tüm kurumlarda tasarruf tedbirleri alınacağı uyarısının yapıldığını ancak basına yansıyan haberlere göre, verilen talimatın aksine harcamalarda artış olduğuna dikkat çekti.

21 yıllık AKP hükümetinin ekonomi politikasının iflas ettiğini, vergi ve zamlarla bu krizin faturasının sadece vatandaşa kesildiğini ifade eden CHP’li Kış, kamuda ki harcamalardaki artışların izaha muhtaç olduğuna vurgu yaptı. Bakan’ın tavizsiz kamuda tasarruf kararına rağmen her kalemde artış olduğunun basına yansıdığına dikkat çeken Kış, 28 Temmuz’a kadar Bakanlığa bildirilen tasarruf tedbirlerinin kalem kalem neler olduğunu sordu.

Mersin Milletvekili Gülcan Kış’ın yanıtlaması istemiyle Bakan Şimşek’e yönelttiği sorular şöyle: