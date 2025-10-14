BirGün'ün 'Tedaviye engel kota kuralı' haberi Meclis gündeminde
Fizik tedavi için "Bir yıl içinde 30 seans ücreti karşılanır" düzenlemesine ilişkin haberimiz TBMM gündemine taşındı. CHP'li İlgezdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde "Özel durumda olan hastalar için çalışma yapılmakta mıdır?" diye sordu.
BirGün'ün bugün gündeme getirdiği "Tedaviye engel kota kuralı" başlığı ile yayımlanan haberimizin ardından CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, konuyu TBMM gündemine taşıdı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren İlgezdi "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yer alan Fizik tedavi için "Bir hasta için son 1 yıl içinde en fazla aynı bölgeden toplam 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerini karşılar" düzenlemesi hastaları mağdur etmektedir. 30 seanstan fazla fizik tedavi alması gereken hastalar binlerce liralık ek ücretler ile karşı karşıya kalmaktadır. Fizik tedavi uzmanları da bazı özel durumlarda ek tedavinin gerekebileceğini ve buna yönelik düzenleme yapılması gerektiğini ifade etmektedir" dedi.
İlgezdi, Işıkhan'a şu soruları yöneltti:
- SUT’te yer alan “1 yıl içinde en fazla aynı bölgeden toplam 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerini karşılar’’ hükmünün özel durumda olan hastaları için düzeltilmesi ile ilgili çalışma yapılmakta mıdır?
- Özel durumu olan hastaların 30 seanstan fazla tedavi almaları durumlarında, merkezlerin bir seans ücretinin, yapılan işleme göre 500 lira ile 4 bin 500 lira arasında değiştiği, muayene ücretleri de buna eklenince hastaya binlerce liralık faturalar kesildiği göz önünde bulundurulduğunda, doktorun talebi ile 30 seansın artırılması neden mümkün değildir?
- 30 seans fizik tedaviye gidip cevap alamayan hasta mecburen ameliyat oluyor. Ameliyat sonrası fizik tedavi hakkını kaybediyor. Bu durumda olan mağdur hastalar için hızlı bir çalışma yapılacak mıdır?