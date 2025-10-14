BirGün'ün 'Tedaviye engel kota kuralı' haberi Meclis gündeminde

BirGün'ün bugün gündeme getirdiği "Tedaviye engel kota kuralı" başlığı ile yayımlanan haberimizin ardından CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren İlgezdi "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yer alan Fizik tedavi için "Bir hasta için son 1 yıl içinde en fazla aynı bölgeden toplam 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerini karşılar" düzenlemesi hastaları mağdur etmektedir. 30 seanstan fazla fizik tedavi alması gereken hastalar binlerce liralık ek ücretler ile karşı karşıya kalmaktadır. Fizik tedavi uzmanları da bazı özel durumlarda ek tedavinin gerekebileceğini ve buna yönelik düzenleme yapılması gerektiğini ifade etmektedir" dedi.

İlgezdi, Işıkhan'a şu soruları yöneltti: