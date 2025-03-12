BirGün'ün 'Yenidoğan Çetesi' haberi komisyona taşındı

BirGün’ün 11 Mart’ta yayımlanan “Yenidoğan davasında yeni gelişme: İddianameyi 112 kayıtları yalanladı” başlıklı haberi Meclis Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu’na taşındı.

Komisyonda konuşan DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Opara bebek için 112, üç gün boyunca 70 hastaneyi aramış ve doğum bakım yeri bulunamamış. Bunlar yeni çıkıyor ortaya, illiyet bağı var. Sizin gönderdiğiniz bir belge savcılık iddianamesine niye girmiyor?” diye sordu.

Gergerlioğlu, 2016’da Sağlık Bakanlığı soruşturmasını yapan denetim kurulu başkanı, başmüfettiş ve SGK'dae son raporu oluşturan teftiş heyetinin komisyonda dinlenmesini de talep etti.

112 Acil Servisi’nin çalışmalarına dair bazı yeni belgelerin ortaya çıktığını söyleyen Gergerlioğlu, ''112'ye danışılmadan kısa yol kullanılarak bir sahtekârlıkla bu ekibin bulunduğu bir hastaneye sevk edildiği yönünde bir iddia vardı. Fakat son birtakım belgeler çıktı. Opara bebek için 112, üç gün boyunca 70 hastaneyi aramış ve doğum bakım yeri bulunamamış. Bunlar yeni çıkıyor ortaya, illiyet bağı var” diye konuştu.