‘BirGün ve Evrensel okumak yasak’

1 Mayıs tutuklamalarına yönelik hak ihlalleri sürüyor. Yasaklı olmadığı halde 'yasaklı' diyerek kitaplara el koyan Marmara Ceza İnfaz Kurumu yönetiminin bu kez de BirGün ve Evrensel Gazetelerini tutsaklara vermediği belirtildi.

HABER MERKEZİ

Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Taksim'e geçişlerin yasaklandığı İstanbul 1 Mayıs'ında, Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik gerçekleşen operasyonlarda tutuklu bulunan 59 yurttaşa yönelik baskılara her gün bir yenisi ekleniyor.

Avukatlardan edinilen bilgiye göre, Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan 59 tutsak hiçbir gerekçe olmadan cezaevi içerisindeki haklarından mahrum bırakılıyor.

Yasaklı olmadığı halde ‘yasaklı’ diyerek kitaplara el koyan cezaevi yönetimi, bunun yanında BirGün ve Evrensel Gazetelerini de ‘yasak’ olduğu gerekçesi ile tutsaklara vermiyor. Ayrıca tutsakların en temel insani hakkı olan beslenme hakları da dâhil birçok hakkı da kısıtlananlar arasında. Tutsaklara sabah kahvaltısı olarak 20 gram mini bir kutu tahin ya da 1 yumurta verilirken spor ve sohbet haklarına da çeşitli engellemeler getiriliyor.

Öte yandan hak ihlallerinin yanı sıra tutsaklara yönelik baskılar da sürüyor. Edinilen bilgilere göre cezaevi yönetimi, Gezi Direnişinin 11’inci yıldönümünü cezaevi içerisinde anmak isteyen tutsaklara soruşturma başlattı. Yaşanan hak ihlallerine ve başlatılan soruşturmalara yönelik ise avukatları cezaevi yönetimine karşı dilekçeyle duruma itiraz etti.