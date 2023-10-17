BirGün ve Timur Soykan'dan ‘Adliyede rüşvet çarkı' haberine yönelik sansüre itiraz

Gazetemiz BirGün ve yazarımız Timur Soykan, ‘Adliyede rüşvet çarkı’nı anlattığı haberine gelen ‘içerikten çıkarma’ kararına ilişkin İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. Hukuka aykırı kararın kaldırılması yönünde karar verilmesi talep edilen itiraz dilekçesinde, "Talep edenin görevine ilişkin iddialar ve atama süreçlerinde almış olduğu kararlar hukuka uygun şekilde aktarıldığından yazıda yer alan ifadeler, ifade ve basın özgürlüğünün kapsamındadır" denildi.

HABER MERKEZİ

Gazetemiz BirGün ve yazarımız Timur Soykan, ‘Adliyede rüşvet çarkı’nı anlattığı haberine gelen ‘içerikten çıkarma’ kararına ilişkin itirazda bulundu.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan itirazda, "Timur Soykan'ın köşe yazısı ile kararda yer alan 78 adet diğer içerik ile ilgili olarak somut bir inceleme yapılmamış; birbirinden farklı şekillerde kaleme alınan içeriklerin neden birlikte değerlendirildiği belirtilmemiştir. Kararlarda, hakaret kastı ile hareket edildiği iddia edilmişse de lafzi anlamda dahi hakaret olarak nitelendirilemeyeceği açık olan haberlerin ifade ve basın özgürlüğü kapsamında olduğu göz ardı edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

SANSÜR TEŞKİL EDEN KARARLAR HUKUKA AYKIRI

İfade özgürlüğü ile kişilik hakları arasındaki dengenin gözetilmediği belirtilen dilekçede, "Soykan'ın müvekkilin basın ve ifade özgürlüğüne yönelik yasal dayanağı olmaksızın haksız ve ağır bir müdahale ve açıkça sansür teşkil eden bu kararlar hukuka aykırıdır. Temel hak ve özgürlükleri ihlal eden kararların incelenerek ortadan kaldırılması talebimiz bulunmaktadır" denildi.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile Timur Soykan'ın köşe yazısıyla birlikte toplam 78 farklı içeriğe erişimin engellenmesi/içeriğin çıkarılması kararı verildiği anımsatılan dilekçede, şunlar vurgulandı:

"Karara konu her bir içerik bakımından bu incelemenin tek tek yapılması gerekirken içerikler dahi incelenmemiştir. Kararda ayrıca, talep edene karşı hakaret kastı ile hareket edildiğinin açık olduğu belirtilmişse de bu kastın müvekkilin köşe yazısında ne şekilde tespit edildiği açıklanmamıştır. Bu durum, içerikler hakkında özel bir değerlendirme yapılmadığını, müvekkilin köşe yazısının ne surette ilk bakışta ihlal durumu teşkil ettiğinin incelenmediğini açıkça ortaya koymaktadır."

SOYKAN'IN YAZISI HUKUKA UYGUN

Timur Soykan'ın köşe yazısının hukuka uygun olduğu vurgulanan dilekçede, "Müvekkilin köşe yazısında, İstanbul Anadolu CumhuriyetBaşsavcısı İsmail Uçarın, Hakimler ve Savcılar Kuruluna gönderdiği yazıya atıfla, Türkiyede yargı içinde bağımsızlık ve tarafsızlığa aykırı ve rüşvet niteliği taşıyan uygulamalar aktarılmıştır. Haber, başsavcının yazısına referans vererek bu iddiaları haberleştirmiş olup kamu yararını ve yargıya güveni yakından ilgilendiren bir konudadır" denildi.

"Kamu yararını ilgilendiren önemli bir konuyu ele alan köşe yazısında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı gibi talep edenin kişilik haklarına yönelik herhangi bir müdahale de yoktur" ifadelerine yer verilen dilekçede, "Talep edenin görevine ilişkin iddialar ve atama süreçlerinde almış olduğu kararlar hukuka uygun şekilde aktarıldığından yazıda yer alan ifadeler, ifade ve basın özgürlüğünün kapsamındadır."

Dilekçede son olarak hukuka aykırı kararın kaldırılması yönünde karar verilmesi talep edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın HSK’ye gönderdiği şikayet yazısında geçen, BirGün yazarı Timur Soykan’ın ‘Adliyede rüşvet çarkı’ haberine ilişkin tartışmalar sürüyor. Haber hakkında, Uçar’ın HSK’ye gönderdiği yazıda ismi anılan İstanbul Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun’un talebiyle önce ‘erişim engeli’, ardından ise ‘içerikten çıkarma’ kararı verilmişti. Altun’un talebi üzerine bu kez de ‘içerikten çıkarma’ kararına dair haberler hakkında ‘içerikten çıkarma kararı gelmişti.

Soykan yazısında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na göndererek adliyedeki rüşvet çarkını anlattığı yazısını gündeme getirmişti. Uyuşturucu kaçakçılarının, yasadışı bahisçilerin, milyonlarca lira gasp edenlerin nasıl tahliye edildiğinin, erişim engeli kararlarının para karşılığı verildiğinin ifade edildiği söz konusu yazıda Uçar, “Yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmeliyiz” demişti. Uçar, HSK’ye gönderdiği yazıda şu ifadeleri kullanmıştı: “Öncelikle Adalet Bakanlığımız ve Hakimler ve Savcılar Kurulu himayesinde kendi aramızdaki kanserli hücreleri temizlememiz, tabiri caiz ise cerrahi müdahale yapmamız, gerekirse yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmek için kemoterapi uygulayıp kanserli hücreyi toptan yok etmemiz gerekmektedir.”